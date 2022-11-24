شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يفشل فى الدفع لبعض الموردين وسط إجراءات خفض التكاليف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن إيلون ماسك يرفض دفع مئات الآلاف من الدولارات من فواتير السفر التي تراكمت على موظفي تويتر قبل توليه إدارة الشركة، حيث تقوم الشركة بحملة جذرية لخفض التكاليف، وبحسب ما ورد أصدر ماسك أوامر لإبطاء أو حتى إيقاف المدفوعات للبائعين وخدمات التعاقد.

وأثارت هذه الخطوة شكاوى من المطلعين على تويتر والموردين الذين يدينون بملايين الدولارات في المدفوعات المتأخرة، وفقاً لموقع engadget.

ويراجع تويتر الشراكات مع الدوريات الرياضية مثل NFL و NBA، جنبًا إلى جنب مع الشركات الإعلامية بما في ذلك Condé Nast و Fox، كما تحاول إعادة التفاوض على صفقات مع شركات تقنية مثل Amazon و Oracle التي تقدم خدمات الحوسبة، بالإضافة إلى ذلك، تم إغلاق بطاقات ائتمان الشركات، وتم إلغاء وجبات الغداء المجانية وتأخير دفع المصاريف، وبحسب ما ورد لم تقدم الشركة الشيكات التي وعدت بها المنظمات الخيرية في السابق.

وحصل ماسك على قروض بقيمة 13 مليار دولار كجزء من استحواذه على الشبكة الاجتماعية، مع مدفوعات فائدة من المفترض أن تصل إلى مليار دولار كل عام، وقد أخبر الموظفين أن "الصورة الاقتصادية المقبلة رهيبة" و"الإفلاس ليس واردًا".

وقام موقع تويتر بخفض نصف قوته العاملة البالغ قوامها 7500 فرد، وشهد استقالات جماعية، وبحسب ما ورد أنهى غالبية المتعاقدين معه، والذين عمل الكثير منهم على مراقبة المحتوى.