شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إية الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين حساب جوجل للمؤسسات والأشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم جوجل أنواعا مختلفة من الحسابات تناسب جميع المستخدمين، وهناك نوعان أساسيان من الحسابات يقدمان خدمات منفصلة تمامًا وهما، حسابات جوجل الشخصية، وحسابات جوجل للمؤسسات، ويتم إعداده من خلال عملك أو مؤسستك التعليمية، ويُعرف هذا الحساب عادةً باسم حساب Google Workspace.

وفيما يلي أبررز الاختلافات:





• حسابات جوجل الشخصية:

توفر إمكانية الوصول إلى جميع منتجات جوجل وخدماتها، مثل Gmail وBlogger.

يمكن إنشاء هذه الحسابات باستخدام أي عنوان بريد لبريد الويب مثل yahoo أو Hotmail وما إلى ذلك.

يؤدي الاشتراك في Gmail إلى إنشاء حساب جوجل تلقائيًا بعنوان بريد إلكتروني ينتهي بالجزء gmail .





حسابات جوجل للمؤسسات:

يكون العنوان خاصًا بالمؤسسة، يتم إصدار هذه الحسابات واستخدامها بواسطة معرّف البريد الإلكتروني للشركة مثال @my-domain

قد يدير مستخدم آخر الإجراءات التي يتم تنفيذها، يمكن لمستخدم واحد أو أكثر في مؤسستك، يُطلق عليهم صفة المشرفين، التحكّم في منتجات جوجل التي يمكنك استخدامها و كيفية عمل هذه المنتجات.

يمكن تنفيذ الإجراءات بشكلٍ مختلف في حساب العمل، قد تتمكن من تنفيذ إجراءات غير متوفّرة لك في حساب Google آخر، مثل حجز قاعة اجتماعات من خلال التقويم، أو قد توقف الشركة خدمة ما في حساب العمل مثل YouTube، والتي يمكنك استخدامها من خلال حسابك الآخر.