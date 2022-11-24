شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذير لجميع مستخدمى WhatsApp.. رسائلك تتغير إلى الأبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تعيين عشاق واتساب الذين يحبون الدردشة عبر سطح المكتب الخاص بهم للحصول على ميزة جديدة رائعة لإبعاد المتلصصين، ولسنوات يمكنك إضافة كلمة مرور إلى تطبيق WhatsApp iOS و Android للحصول على طبقة إضافية من الأمان.

يدعي WABetaInfo أيضًا أن كلمة المرور لن تتم مشاركتها مع واتساب، بدلاً من ذلك يتم حفظها محليًا حسبما نقل موقع ذا صن.

وقال الموقع "في حالة فقد كلمة المرور، تحتاج إلى تسجيل الخروج من التطبيق وتسجيل الدخول إلى WhatsApp Desktop مرة أخرى عن طريق ربط جهازك برمز QR".

نظرًا لأن هذا من إصدار تجريبي من WhatsApp ، فلا يوجد أي إخبار بموعد قيام الرؤساء بطرح خيار الأمان الجديد .

سيتعين علينا الانتظار ومعرفة ما إذا كان سيصبح رسميًا في التحديث المستقبلي.





كيفية الحصول على WhatsApp beta

لتنزيل WhatsApp beta لهاتفك الذكي، يلزمك الانتقال إلى Google Play على جهاز Android والبحث عن WhatsApp.

قم بالتمرير لأسفل الصفحة حتى ترى "كن أحد مختبري الإصدار التجريبي".

اضغط على زر "أنا في" ثم اضغط على "انضمام" للتأكيد.

الآن كل ما عليك فعله هو انتظار التحديث إلى الإصدار التجريبي من التطبيق.