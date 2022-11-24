شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد انهيار بورصة FTX.. شركة Genesis تحذر المستثمرين من إفلاس محتمل بدون تمويل جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكافح شركة Genesis للسمسرة في الأصول الرقمية لجمع أموال جديدة لوحدة الإقراض الخاصة بها، وحذرت الشركة المستثمرين المحتملين من أنها قد تحتاج إلى رفع دعوى الإفلاس، وفقًا لتقرير بلومبرج نيوز، وفقاً لموقع gadgets360.

واجهت الشركة أزمة سيولة منذ أن تقدمت FTX بطلب إفلاس في وقت سابق من هذا الشهر، وبحسب ما ورد كانت تحاول جمع ما لا يقل عن مليار دولار، بعد أن تواصلت مع كل من Binance و Apollo Global Management، ويبرز الإفلاس المحتمل أيضًا كيف تسبب انهيار FTX في إحداث موجات من الصدمة عبر نظام التشفير الأوسع الذي لا يظهر أي علامات على التراجع.

وقال ممثل عن Genesis في بيان لبلومبرج: "ليس لدينا أي خطط لإعلان إفلاس وشيك، هدفنا هو حل الوضع الحالي بالتراضي دون الحاجة إلى أي طلب إفلاس، حيث تواصل جينيسيس إجراء محادثات بناءة مع الدائنين ".

كان الاندفاع نحو التمويل سببًا لأزمة سيولة بعد الانهيار المفاجئ لـ FTX ، أحد أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم.

قامت Genesis Global Capital، وهي شركة الإقراض التابعة لشركة Genesis Trading، بتعليق عمليات الاسترداد وإصدار القروض الجديدة بشكل مؤقت الأسبوع الماضي في أعقاب انهيار FTX وانهيار Three Arrows Capital في وقت سابق من هذا العام، في ذلك الوقت، قالت الشركة الأم Digital Currency Group إن العمليات التجارية في DCG والشركات التابعة الأخرى المملوكة بالكامل لم تتأثر.

أعطت DCG شركة Genesis Trading ضخًا في الأسهم بقيمة 140 مليون دولار بعد أن قالت إن أعمال المشتقات لديها 175 مليون دولار مقفلة على منصة FTX، وقالت الشركة في تغريدة في 9 نوفمبر: "جينيسيس ليس لديها تعرض جوهري لـ FTT أو أي رموز أخرى صادرة عن البورصات المركزية".