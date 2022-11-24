شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يسحب البساط من واتس آب.. إيلون ماسك يخطط لتشفير الرسائل المباشرة بالمنصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم إيلون ماسك، المالك الجديد لتويتر، العديد من الميزات التي يريد تطبيقها فى تويتر الفترة المقبلة، في اجتماع مع الموظفين في المقر الرئيسي لشركة تويتر في سان فرانسيسكو، ويتضمن ذلك التشفير من طرف إلى طرف للرسائل المباشرة (DMs)، وهي ميزة موجودة بالفعل على تطبيقات الدردشة واتس آب و Signal، بالإضافة إلى المكالمات الصوتية والمرئية.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يضمن التشفير التام فقط قراءة الرسائل بين المشاركين، ولا أحد بينهما، ولا حتى الشركة التي تمتلك الخدمة، وتم عرض رؤية ماسك لتويتر في مجموعة مختارة من شرائح العرض التقديمي بعنوان Twitter 2.0، وفقًا للموظفين.

وقال ماسك إنه يريد أن يجعل من المستحيل على المتسللين الوصول إلى الرسائل المباشرة لشخص ما على تويتر أي كانت الظروف.

وأضاف ماسك، "نريد تمكين المستخدمين من أن يكونوا قادرين على التواصل دون القلق بشأن خصوصيتهم، دون القلق بشأن خرق البيانات في تويتر مما يتسبب في وصول جميع رسائلهم المباشرة إلى الويب، أو الاعتقاد بأنه ربما يتجسس شخص ما على تويتر على الرسائل المباشرة الخاصة بهم".

بدأ تويتر في العمل على فكرة تشفير الرسائل المباشرة في عام 2018، ووصل إلى حد إنشاء نماذج أولية لها، لكن الميزة لم يتم طرحها مطلقًا.

يريد ماسك، الذي تولى استحوذ على تويتر بعد شرائه بقيمة 44 مليار دولار، أن يجعل طرح التشفير أولوية، ويقال إن ماسك أشاد بتطبيق Signal، وهو تطبيق مشابه لتطبيق واتس آب يسمح بتشفير الرسائل الفردية أو الجماعية ومكالمات الفيديو.

قال ماسك إنه تحدث مع مبتكر Signal، والباحث الأمني الأمريكي والموظف السابق في تويتر Moxie Marlinspike، والذي هو الآن على استعداد للمساعدة في تشفير رسائل تويتر المباشرة.