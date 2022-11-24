شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احتجاجات عمالية فى مصنع آيفون الرئيسى فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت بلومبرج أن أكبر مصنع لشركة فوكسكون لأجهزة iPhone في مدينة تشنغتشو بالصين قد تعرض لضربة من الاحتجاجات العمالية بما في ذلك المواجهات العنيفة، وتُظهر مقاطع الفيديو المنتشرة مئات العمال يسيرون ويواجهون مديرًا، إلى جانب العديد من حالات العنف، وفقا لتقرير engadget.

ويقال إن الموظفين مستاءون من قيود ومكافآت COVID، في حين أن مقطع فيديو شاهدته Engadget Chinese يشير إلى أن نقص الغذاء ربما يكون سبب الاحتجاجات.

ويظهر في أحد المقاطع العمال وهم يهتفون "دافعوا عن حقوقنا! دافعوا عن حقوقنا!" أثناء مواجهة الشرطة، بينما يظهر آخر مجموعة من الموظفين يحيطون بمدير في غرفة اجتماعات، وقال أحد الأشخاص "أنا خائف حقًا بشأن هذا المكان، يمكن أن نكون جميعًا مصابين بفيروس كورونا"، بينما يضيف آخر "أنت ترسلنا إلى الموت".

وتُظهر مقاطع فيديو أخرى أفراد بملابس بيضاء يهاجمون شخصًا بالعصي، وعمالًا يحيطون بمركبة شرطة محتلة ويهزونها في عدة مقاطع، واشتكى العمال من أنهم لم يكونوا متأكدين أبدًا من تلقي وجبات الطعام ومن عدم كفاية الحماية من فيروس كورونا، لكن وكالات الأنباء، بما في ذلك رويترز، لم تتحقق بعد من صحة بعض مقاطع الفيديو.

ومع استمرار تفشي COVID-19، نفذت Foxconn قواعد الحجر الصحي "ذات الحلقة المغلقة" الصارمة، مما أجبر الموظفين على العمل والعيش في الموقع بمعزل عن العالم الخارجي، وقالت جماعة مناصرة في هونج كونج لرويترز: "من الواضح الآن أن إنتاج الحلقة المغلقة في فوكسكون يساعد فقط في منع انتشار كوفيد إلى المدينة، لكنه لا يفعل شيئًا (إن لم يكن يزيد الأمر سوءًا) بالنسبة للعمال في المصنع، وربما فر آلاف العمال من حرم المصنع، وفقًا لموظفين آخرين، مما أجبر شركة فوكسكون على تقديم مكافآت ورواتب أعلى للاحتفاظ بالموظفين.

وفى الشهر الماضي، خفضت Foxconn إنتاج iPhone بشكل كبير في نفس المصنع بسبب مخاوف من COVID، مما أجبر Apple على الإعلان عن تأخير شحنات iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، ومصنع الشركة في Zhengzhou هو أكبر مصنع iPhone في العالم حيث يعمل 200.000 عامل، وهو مسؤول عن 70% من إنتاج الأجهزة.