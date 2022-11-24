شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المتحدث باسم ميتا ينفى استقالة الرئيس التنفيذى مارك زوكربيرج فى عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم ميتا "آندي ستون" في تغريدة أمس الثلاثاء أن تقريرًا عن تنحي الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج العام المقبل غير صحيح، ذكر التقرير أن زوكربيرج سيستقيل من منصب الرئيس التنفيذي للشركة العام المقبل، وجاء بعد أسابيع من إعلان الشركة أنها ستسرح أكثر من 11 ألف موظف، أو ما يقرب من 13 % من قوتها العاملة، وضاعفت الشركة الأم لـ فيس بوك رهانها المحفوف بالمخاطر، تحت قيادة زوكربيرج، وسط سوق إعلانات متداعية وتضخم مرتفع لعقود.

أفاد موقع الأخبار The Leak في وقت سابق أن زوكربيرج كان على وشك الاستقالة في عام 2023، نقلاً عن مصدر مطلع لم يذكر اسمه، وأدى التقرير لفترة وجيزة إلى ارتفاع أسهم الشركة بنسبة 1 %، ورد المتحدث باسم ميتا آندي ستون على تويتر قائلاً "هذا خطأ" ردًا على تغريدة، وفقاً لموقع gadgets360.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت Meta أنها ستلغي أكثر من 11000 وظيفة، أو 13 % من قوتها العاملة فيما يمكن أن يكون أحد أكبر عمليات التسريح الجماعي للعمال هذا العام، والأولى في تاريخ الشركة الذي يبلغ 18 عامًا، قامت شركات مثل Twitter و Microsoft و Snap بتسريح آلاف الموظفين هذا العام، في ذلك الوقت، قالت الشركة إن الموظفين المتضررين سيحصلون أيضًا على الأسهم التي كان من المقرر استحقاقها في 15 نوفمبر وتغطية الرعاية الصحية لمدة ستة أشهر، وفقًا لـ Meta ، التي كان لديها 87314 موظفًا حتى نهاية سبتمبر.

ميتا التي كانت تساوي أكثر من 1 تريليون دولار، تقدر الآن بـ 256 مليار دولار، بعد أن فقدت أكثر من 70 % من قيمتها هذا العام وحده.