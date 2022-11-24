شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لجنة الاتصالات الفيدرالية توقف موفر خدمة الصوت لفشلها بالحماية من المكالمات الآلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تستغرق لجنة الاتصالات الفيدرالية وقتًا طويلاً لبدء عزل مزودي الصوت الذين لا يفعلون ما يكفي لحظر المكالمات الآلية. قامت الجهة التنظيمية بوقف مزود Global UC عن الشبكات الأخرى بعدما زعمت أنها فشلت في تلبية متطلبات الحماية من المكالمات الآلية الاحتيالية.

الآن بعد أن لم تعد الشركة في قاعدة بيانات Robocall Mitigation ، سيتعين على شركات النقل الأخرى (بما في ذلك الوسطاء) التوقف عن قبول حركة المرور الخاصة بها وفقا لما نقله موقع Engadget.

وروبو كول هي مكالمة هاتفية تستخدم طالبًا آليًا محوسبًا لتوصيل رسالة مسجلة مسبقًا، كما لو كانت من روبوت.

وغالبًا ما ترتبط المكالمات الآلية بالحملات الهاتفية السياسية وحملات التسويق عبر الهاتف، ولكن يمكن أيضًا استخدامها للخدمة العامة أو إعلانات الطوارئ.

وتستخدم العديد من الشركات وشركات التسويق عبر الهاتف برامج الاتصال التلقائي لتقديم رسائل مسجلة مسبقًا (تذكيرات بالمواعيد وتفاصيل الحجز وما إلى ذلك) لملايين المستخدمين. تستخدم بعض المكالمات الآلية رسائل صوتية مخصصة لمحاكاة مكالمة هاتفية شخصية فعلية.وترتبط الخدمة أيضًا بكونها عرضة للاستخدام في عمليات الاحتيال.

وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في أكتوبر إنها تخطط لقطع شركة Global UC و6 شركات أخرى لم تشارك استراتيجياتها الخاصة بمكافحة robocall على الرغم من التحذيرات.

وطلبت اللجنة من جميع شركات الاتصالات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها والتي لديها شبكات قائمة على بروتوكول الإنترنت استخدام إجراءات STIR / SHAKEN لمكافحة الانتحال بحلول نهاية يونيو 2021 ، وطلبت من مقدمي الخدمة البدء في حظر الشركات خارج قاعدة بيانات Robocall Mitigation بعد 28 سبتمبر من ذلك العام.

ليس من المؤكد متى قد يواجه الجناة الآخرون العقوبة، ومع ذلك قالت لجنة الاتصالات الفيدرالية إنها لا تزال تراجع ردود الشركات التي طُلب منها إظهار استراتيجياتها للحد من المكالمات الآلية، أولئك الذين يمكن أن يقدموا خططًا ملموسة يجب أن يتجنبوا الانقطاعات.

هذه الحملة غير مضمونة لتقليل حجم المكالمات الآلية، لا سيما تلك التي تنشأ خارج الولايات المتحدة.

ومع ذلك تأمل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) بوضوح أن مصير Global UC سيرسل رسالة إلى الشركات الأمريكية التي تأمل في الالتفاف على القواعد.

وإذا لم يتخذوا أي إجراء، فإنهم يخاطرون بفقدان الأعمال حيث يضطر العملاء إلى التوجه إلى مكان آخر.