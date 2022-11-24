شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جوجل" تخص أندرويد بميزة جديدة.. تحميك من الهجمات المدمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحاول "جوجل" بشكل مستمر زيادة مستويات الأمان المرتبطة بتطبيقاتها، حيث دعت مستخدمي أجهزة "أندرويد"، للتحقق من ميزة خاصة يمكن أن توفر لهم ذلك.

ونقلت "العربية نت"، عن صحيفة "الصن" البريطانية، أن الميزة المتاحة بشكل مجاني على هواتف "أندرويد"، يمكن أن تساعد في تخليص المستخدمين من هجمات الاختراق المدمرة.

وبحسب الصحيفة البريطانية، تسمى هذه الميزة "جوجل بلي بروتيكت"، وتعمل من خلال متجر "جوجل بلي" الرسمي.

وتفحص الميزة التطبيقات والأجهزة بحثا عن أي سلوك ضار، وتعمل على تعطيل أو إزالة التطبيقات الضارة، وترسل تنبيهات الخصوصية حول التطبيقات التي يمكنها استخدام الأذونات للوصول إلى بياناتك الشخصية، كما تعيد تعيين أذونات التطبيق لحماية الخصوصية.

وحول التحقق من أن الميزة تعمل، أفادت الصحيفة بالتالي: "افتح تطبيق "جوجل بلي"، ثم انقر فوق أيقونة ملف التعريف الخاص بك في الجزء العلوي الأيمن، وانقر على الإعدادات، ثم تأكد ما إذا كان جهازك مدعوم بالميزة، وإذا كان كذلك اضغط على زر تفعيلها.