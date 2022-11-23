شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تتجاوز الـ"مليار دولار" .. غرامة صينية مرتقبة على الذراع المالية لـAlibaba والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد السلطات الصينية لفرض غرامة تتجاوز قيمتها مليار دولار أميركي على شركة "آنت جروب" وهي الذراع المالية لشركة "Alibaba" على الإنترنت حسبما نقلت CNBC.

وشركة "على بابا" مملوكة لمملوكة للملياردير الصيني جاك ما، ويأتى الأمر في خطوة تمهد السبيل لإنهاء عملية استغرقت عامين لإصلاح أعمال شركة التكنولوجيا المالية لتتماشى مع اللوائح.

وبنك الشعب الصيني هو من يقود عملية الإصلاح في المجموعة بعد إلغاء طرح أسهم الشركة الصينية في اكتتاب عام أولي بقيمة 37 مليار دولار عام 2020، وهو الجهة الرقابية التي تجهز للغرامة.