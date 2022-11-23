شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع قيمة البيتكوين بنسبة 4.42 % فى الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر
وارتفعت البيتكوين بما يقرب من 4.42 % في الـ 24 ساعة الماضية مع سعرها الآن حول علامة 16،630 دولارًا عبر البورصات العالمية، مثل CoinMarketCap و Coinbase و Binance .
وشهد إيثر، أكبر رمز مميز للعقود الذكية، ارتفاعًا طفيفًا في القيمة أيضًا، بعد ظهور ضعيف آخر في بداية الأسبوع، حيث ارتفع إيثر حاليًا بنحو 5.61 % خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر البورصات العالمية، وفقاً لموقع gadgets360.
وسجلت كل من Polygon و BNB و Cosmos و Chainlink و Cardano و Uniswap و Solana و Polkadot و Avalanche و Monero مكاسب كبيرة في اليوم بينما سجلت TRON خسائر طفيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
تمكنت Dogecoin و Shiba Inu من الظهور على النطاق الأخضر أيضًا، وتقدر قيمة Dogecoin حاليًا بـ 0.08 دولار بعد أن اكتسبت أكثر من 10.42 % في القيمة على مدار الـ 24 ساعة الماضية