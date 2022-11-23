شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع قيمة البيتكوين بنسبة 4.42 % فى الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعافت أسعار البيتكوين بسرعة وارتفعت مرة أخرى فوق مستوى 16000 دولار بعد أن قللت منصة التداول Genesis من شأن شائعة مفادها أنها قد تكون التالية التي ستنخفض بعد الانهيار المفاجئ لشركة FTX في 16 نوفمبر.

وارتفعت البيتكوين بما يقرب من 4.42 % في الـ 24 ساعة الماضية مع سعرها الآن حول علامة 16،630 دولارًا عبر البورصات العالمية، مثل CoinMarketCap و Coinbase و Binance .

وشهد إيثر، أكبر رمز مميز للعقود الذكية، ارتفاعًا طفيفًا في القيمة أيضًا، بعد ظهور ضعيف آخر في بداية الأسبوع، حيث ارتفع إيثر حاليًا بنحو 5.61 % خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر البورصات العالمية، وفقاً لموقع gadgets360.

وسجلت كل من Polygon و BNB و Cosmos و Chainlink و Cardano و Uniswap و Solana و Polkadot و Avalanche و Monero مكاسب كبيرة في اليوم بينما سجلت TRON خسائر طفيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تمكنت Dogecoin و Shiba Inu من الظهور على النطاق الأخضر أيضًا، وتقدر قيمة Dogecoin حاليًا بـ 0.08 دولار بعد أن اكتسبت أكثر من 10.42 % في القيمة على مدار الـ 24 ساعة الماضية