تخطي حساب جوجل بعد الفورمات ببساطة وبشكل سريع لكل نسخ اندرويد

ماذا نقصد بفكرة تخطي حساب جوجل بعد الفورمات؟ هل لديك هاتف سامسونج اغلقه حساب جوجل؟ هل تريد حل مشكلة التحقق من حساب gmail بعد استعادة ضبط المصنع؟ عندما حللت جوجل امكانية سرقة الهواتف واستعمال الهاتف بدون مشاكل بعد سرقته بمجرد ضبط المصنع قدمت جوجل حماية FRP باستعمال حساب جوجل بحيث لا يستطيع أحد الوصول الى الهاتف واستعماله بعد الفورمات الا باستعمال حساب جوجل الخاص بك.

عندما تقرأ هذه الجملة عليك ان تدرك نقطة مهمة جدًا وهي انك عندما تقوم بعمل فورمات لهاتفك بدون ان تتذكر حساب Google الخاص بك سيبقى هاتفك مغلقًا ولن تستطيع الوصول اليه ولن تستطيع تخطي أي حماية، لذلك في هذا المقال نحتاج منك 5 دقائق من وقتك لقراءة المقال وتنفيذ ما به؛ ففي هذا المقال خريطة حل مشكلة التحقق من حساب gmail بعد استعادة ضبط المصنع، تابع معنا

تخطي حساب جوجل على هواتف سامسونج باستعمال iToolab UnlockGo

بمجرد ان يكون لديك هاتف اندرويد يجب عليك ان تضبط حساب gmail او google الذي يسمح لك بالاستمتاع بكل خدمات جوجل بلاي، والتطبيقات والمزايا المختلفة، بجانب ذلك عند ضبط مصنع او فورمات الهاتف بدون حذف هذا الحساب ستظهر رسالة تخبرك “This device was reset. To continue, sign in with a Google Account that was previously synced on this device” أي انه لا استعمال للهاتف بدون الحساب.

الخطوة التالية هنا ستكون ان تقوم بفتح الحساب بشكل يدوي، عندما تبحث حول كيفية فتح هاتف مغلق بحساب جوجل؟ بالطبع تتضايق لأن هناك الكثير والكثير من الحلول اليدوية والتي يمكن ان تعتبرهم أملك الأخير، لكن ان كنت شخص غير محترف فيما تقوم به ولست متمرسًا في عالم التكنولوجيا قد تتسبب في مشاكل في السوفتوير الخاص بك وتخرج بمشاكل عديدة في النهاية.

فإن كنت تحب هاتفك، يمكنك تخطي حساب جوجل بعد الفورمات للاندرويد بجميع اصداراته بكل بساطة عن طريق أداة فتح اندرويد iToolab UnlockGo (Android)، سبب ترشيح هذه الأداة انها تستطيع تخطي أي شاشة قفل لأي هاتف اندرويد بجانب امكانية تخطي حماية FRP بضغطة زر.

UnlockGo (Android) مصممة بشكل مخصوص لكل خواص ومزايا كل اصدار اندرويد، حيث انها لا تطلب حساب جوجل او كلمة مرور، بكل بساطة هي بشكل سحري تخطي حساب جوجل بعد الفورمات للأندرويد بالكمبيوتر.

لماذا يحب المستخدمون iToolab UnlockGo (Android)

تخطي حماية FRP بشكل محترف حتى اندرويد 12

سهل الاستعمال لكل الناس وأصحاب المتاجر

يأخذ 3 دقائق لتخطي FRP فقط

لا يحتاج لباسورد او حساب جوجل او خبير تقني

تخطي حساب جوجل على أجهزة سامسونج بناء على نسخة الأندرويد بشكل لحظي

حذف قفل جوجل في 3 دقائق

تطبيق UnlockGo (Android) الذي يعطيك مرونة في تخطي حساب جوجل بعد الفورمات للأندرويد بالكمبيوتر، فقط عليك تحميل iToolab UnlockGo (Android) وتثبيته على جهاز الكمبيوتر بنظام ويندوز، تابع الخطوات التالية.

الخطوة الأولى: وصل هاتف سامسونج بجهاز الكمبيوتر

بعد تحميلك للأداة قم بفتحها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك واختر Remove Google Lock (FRP) واضغط على زر Start

الخطوة الثانية: جرب الحلول الفورية

في هذه الخطوة اختر الاختيار الأول All Android Versions واضغط Next

الخطوة الثالثة: التجهيز لتخطي FRP

بعد عدة دقائق ستظهر شاشة منبثقة بتعليمات هامة جدًا، مما يعطيك كود سري للدخول الى وضع التطوير الخاص بسامسونج، أيضًا UnlockGo (Android) سيساعدك في تفعيل USB Debugging على الهاتف

الخطوة الرابعة: تم تخطي FRP

بمجرد ما يتم منح الأذونات كاملة سيتم حذف حساب جوجل وهاتف سامسونج الخاص بك سيتم اعادة تشغيله بمجرد الانتهاء.

تخطي حساب جوجل بعد الفورمات بدون كمبيوتر

ان كنت تقرأ هذا القسم ففي الغالب انت تريد اللجوء الى أحد الطرق اليدوية لذلك هناك حل تخطي حساب جوجل J4 core وJ7 بدون وجود كارت SIM، لكن كيف تعمل؟

انتبه: هذه خطوة طويلة ستأخذ منك 40 الى 60 دقيقة مع خطوات تقنية متعددة، يجب ان تتابع الخطوات بشكل تفصيلي، نحن غير مسؤولين عن أي فقدان بيانات او تضرر للسوفتوير..

الخطوات

افتح الـWi-Fi على هاتف سامسونج الخاص بك

ارجع للخلف لأول شاشة في تثبيت الهاتف

اضغط Next وI Agree ومن ثم Next

اختر Skip this for Now

اضغط Next

اضغط Add Network

اضغط على زر الإعدادات ثم اختر Keyboard layout and feedback ومن ثم اختر Key-Tap feedback

اختر Sound & Vibration من ثم اختر Answering and ending calls واختر Answer Automatically

عند تفعيل هذا الخيار ستجد اختياري 10 ثواني وثانيتين يجب عليك اختيار الاختيارين في نفس الوقت

ملاحظة: ان قام الهاتف بتحويلك لأول شاشة مجددًا يجب عليك تكرار الخطوات

في النافذة المنبثقة اختر App info

اختر Settings من اعلى يمين الشاشة واختر About phone

اختر علامة الـUpdate وانتظر دقائق

اختر I Agree

الآن افتح متجر Galaxy واختر Update وانتظر قليلًا، بعد هذه الخطوة سيكون مسموحًا لك بتخطي حساب جوجل بعد الفورمات سامسونج باستعمال متصفح سامسونج للإنترنت

ملاحظة: ان عاد الهاتف الى شاشة Phone Update من جديد اضغط على زر Update للتحويل الى متجر Galaxy Store

حمل متصفح Samsung Internet Browser من المتجر

افتح المتصفح لتحميل أداة تخطي الحماية

تثبيت Quick Shortcut Maker لتخطي حماية FRP

افتح متصفح متصفح سامسونج وابحث عن تطبيق Quick Shortcut maker وقم بتحميله وتثبيته

افتح التطبيق واختر تطبيق الإعدادات واضغط على Try

انشاء نمط حماية

اختر Security من ثم اختر Other Security Settings

اختر Pin Windows وفعل هذا الخيار

اختر نوع الحماية ان يكون Pattern

ارسم النمط مرتين ومن ثم اضغط Confirm

الآن انت جاهز لتخطي FRP فقط اعد تشغيل الهاتف وارسم النمط لتخطي الـFRP

ملاحظة: عندما تختار النمط لن تظهر معك شاشة طلب حساب جوجل

نصيحة: حذف حساب جوجل من هاتف اندرويد

ان كنت غير مرتاحًا مع الخطوات الماضية فهناك حل، بدلًا من الدخول في هذه الدوامات اليك نصيحة ازالة حساب جوجل من هاتف اندرويد الخاص بك.

اذهب الى اعدادات الهاتف واختر Accounts & Backup

اضغط Accounts سيظهر لك كل الحسابات المرتبطة بهاتف سامسونج الخاص بك

اختر الحساب الذي تريد حذفه من الهاتف

اختر Remove Account سيطلب منك رمز المرور او رقم مرور حساب جوجل لحذف الحساب وكل البيانات الخاصة بهذا الحساب سيتم حذفها

الخلاصة

الإنترنت عليه الكثير من الحلول لإصلاح السوفتوير او الأخطاء المختلفة بشكل يدوي، هذا لا يحمي فقط بيانات بل يحميك من خطوة مثل ضبط المصنع، لكن ان قمت بضبط مصنع هاتفك وتوقفت على شاشة التحقق من جوجل لديك الأداة الأكثر احترافية iToolab UnlockGo (Android) التي تخطي حساب جوجل بعد الفورمات في 3 دقائق، اختر الأداة والخدمة الأفضل لهاتفك، لن تندم على دفع نقود في خدمة جيدة للأبد.