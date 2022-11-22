شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: FTX Japan تخطط لاستئناف عمليات السحب للعملاء بحلول نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت تقارير أن FTX Japan، الشركة اليابانية التابعة لبورصة العملات المشفرة FTX المفلسة الآن، تخطط لاستئناف عمليات السحب للمستثمرين بحلول نهاية العام، كشف مسؤول تنفيذي لم يذكر اسمه في FTX Japan يتحدث إلى محطة إذاعية محلية في 21 نوفمبر أن الشركة تعمل على كيفية استئناف عمليات السحب قبل نهاية العام، حيث يصل التطوير بعد أن اتخذت وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) إجراءات إدارية ضد FTX Japan في 10 نوفمبر لأن الشركة الأم أوقفت عمليات السحب دون أي تفسير واضح للمستثمرين، وفقاً لموقع gadgets360.

وفقًا لتقرير صادر عن موقع الأخبار الياباني NHK، قال مسؤول تنفيذي في FTX Japan إن عملائه لا يمكنهم حاليًا سحب الأصول لأن نظام FTX Japan متصل بنظام FTX الأوسع، ولمعالجة هذه المشكلة، تعمل FTX Japan على تطوير نظام منفصل حتى يتمكن عملاؤها من سحب أموالهم.

وبالتالي ستعمل FTX Japan على تطوير نظامها الخاص، والذي سيسمح للعملاء بإجراء عمليات السحب الخاصة بهم، حيث احتفظت الشركة بنحو 138 مليون دولا رنقدًا وودائع اعتبارًا من 10 نوفمبر، وذلك عندما طلبت وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) من البورصة تعليق العمليات.

ويأتي هذا التطور بعد 48 ساعة من إعلان FTX عن بيع وإعادة تنظيم بعض شركاتها لاسترداد الأموال من أصول المستخدمين العائدين، من المتوقع أيضًا أن تكون FTX Japan واحدة من تلك الشركات، على الرغم من عدم تلقي أي تأكيد حول نفس الشيء حتى الآن.

أصدر المنظم المالي الياباني عدة أوامر للبورصة، أحدها لتعليق الأعمال، والآخر للاحتفاظ بالأصول محليًا، والأخير لتحسين الأعمال، وأصدرت هيئة الخدمات المالية تعليمات للشركة بتعليق معاملات المشتقات خارج البورصة وقبول ودائع العملاء، حيث أن FTX لديها مشكلات ائتمانية.

كانت هناك تقارير تفيد بأن FTX Trading Limited تواجه شكوكًا ائتمانية، ومن الضروري اتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع أي موقف تتضرر فيه مصالح الدائنين والمستثمرين من التدفق إلى الشركات التابعة للشركة.

في 11 نوفمبر، تقدمت مجموعة FTX ، جنبًا إلى جنب مع 130 كيانًا تابعًا، بطلب الحماية بموجب الفصل 11 من الإفلاس بعد فشلها في جمع السيولة، منذ ذلك الحين، لم يتمكن العملاء من سحب الأصول حيث لا تزال إجراءات الإفلاس جارية.