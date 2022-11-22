شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: تويتر يضيف 1.6مليون مستخدم نشط يوميا خلال أسبوع واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر Elon Musk إن منصة التدوين المصغر أضافت 1.6 مليون مستخدم نشط يوميًا في الأسبوع الماضي.

وغرد قائلا: "أضاف تويتر 1.6 مليون مستخدم نشط يوميًا خلال الأسبوع الماضي ، وهو أعلى مستوى آخر على الإطلاق"، فيما علق صانع محتوى YouTube الشهير جيمي دونالدسون المعروف أيضًا باسم MrBeast على منشور ماسك ، "أتساءل ما هي الأنشطة اليومية على YouTube".

وأجاب ماسك: "دعونا نرى ما سيحدث عندما يقدم تويتر فيديو جيداً مع تعويض أعلى لمنشئي المحتوى"، وعبر العديد من المستخدمين عن آرائهم بشأن منشور Musk ، وعلق أحد المستخدمين ، "وقد سجلت إيراداته أدنى مستوياته على الإطلاق" ، بينما سأل آخر ، "أي معنى لعدد الروبوتات؟"

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر مؤخرًا إن الشركة ستعمل على تسريع وقت التحميل على منصة التدوين المصغر ، حيث سيتم إعطاء مقاطع الفيديو الأولوية القصوى، وغرد حساب تويتر الذى يحمل اسم "Tesla Owners Silicon Valley" ، وهو نادي رسمي معترف به من قبل Tesla ، يوم الإثنين طلب فيه من Musk "جعل الفيديو المباشر على تويتر أفضل".