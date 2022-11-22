شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة أوريون تمر على بعد 80 ميلًا فقط من القمر وتلتقط صورة قريبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت مركبة أوريون الفضائية التابعة لوكالة ناسا صورة قريبة للقمر، حيث إنه كجزء من مهمة Artemis I التي انطلقت الأسبوع الماضي، طلب من أوريون أن تدور حول القمر بعد فصلها عن صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS)، واكتملت هذه المناورة بنجاح، وجاءت حوالي 80 ميلاً (129 كم) فوق سطح القمر.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، التقطت وحدة الطاقم صورة عالية الدقة للقمر، تظهر الحفر والمرتفعات، وتم نشر الصورة على حساب تويتر الرسمي لمهمة ArtemisNASAArtemis.

كما تم التعليق على ذلك: "التقطت المركبة الفضائية NASA_Orion هذه الصورة للقمر خلال اليوم السادس من رحلتها، حيث اقتربت من إتمام أول رحلة طيران صادرة من مهمة Artemis I وهذا أقرب اقتراب لها من القمر. ''

كما أنه في وقت سابق، أجرت أوريون أول دفعة من أربع دفعات رئيسية للمحرك كانت مقررة خلال مهمة أرتميس، والتي استمرت لمدة دقيقتين و30 ثانية.

وفي هذا الوقت، كانت على ارتفاع 328 ميلاً فوق سطح القمر، وتسافر بسرعة 5023 ميلاً في الساعة (8084 كم / ساعة) وأكثر من 230 ألف ميل (370 ألف كم) من الأرض.

وأدت مناورة المقلاع إلى تسريع المركبة الفضائية إلى 5102 ميل في الساعة (8211 كم / ساعة)، مما يسمح لها بالاستفادة من قوة جاذبية القمر، سيساعدها هذا على دخول مدار القمر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وهذه هي المرة الأولى التي تزور فيها كبسولة القمر منذ مهمة أبولو قبل 50 عامًا، وفي غضون أربعة أيام، ستحدث دفعة ثانية من المحركات Orion في مدار رجعي بعيد حول القمر.

وستبقى في هذا المدار لمدة أسبوع تقريبًا لاختبار أنظمة المركبات الفضائية، على ارتفاع حوالي 40000 ميل (64000 كم) فوق سطح القمر، وستبدأ أوريون بعد ذلك رحلة العودة إلى الأرض، مع الهبوط في المحيط الهادئ المقرر في 11 ديسمبر، بعد 25 يومًا فقط من الرحلة.