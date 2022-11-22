شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفض سعر البيتكوين إلى أقل من 16000دولار بخسارة جديدة تقارب 1% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت البيتكوين اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر، التداول بخسارة تقارب 1%، ويتم تداول البيتكوين حول نقطة سعر 15،810 دولارًا في التبادلات الدولية.

واتبعت إيثر حركة السوق في البيتكوين وسجلت انخفاضًا بنسبة 1.10 % في أسعارها في الوقت الحالي، حيث يتم تداول إيثر عند 1100 دولار، وفقاً لموقع gadgets360.

واستقر عدد من العملات المستقرة بالإضافة إلى العملات الرقمية الأخرى مع خسائر اليوم، وتشمل هذه العملات التيثر و USD Coin و Binance Coin و Binance USD و Polkadot.

ومن ناحية أخرى، عكست العديد من العملات المشفرة اللون الأخضر بجانبها مما يشير إلى الأرباح، وتشمل هذه Ripple و Cardano و Dogecoin و Polygon و Tron و Solana.

في تحول مثير للأحداث، تم تسمية عملة البيتكوين كاش المشفرة لتصبح طريقة دفع رسمية في دولة جزيرة سانت كيتس ونيفيس الواقعة في منطقة البحر الكاريبي، وقد تستغرق عملية تعيين غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية هذه وقتًا طويلاً يصل إلى مارس من العام المقبل.

انخفضت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة بنسبة 0.93 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لـ CoinMarketCap، يبلغ تقييم سوق التشفير العالمي 788.84 مليار دولار .