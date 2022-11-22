شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: "العلامة الزرقاء" معلقة حتى تتمكن المنصة من حل مشكلات انتحال الهوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي الجديد، إن إطلاق نظام التحقق المعاد صياغته في تويتر معلق إلى أن تتمتع المنصة "بثقة عالية" في قدرتها على وقف انتحال الهوية.

وكتب ماسك على تويتر في وقت متأخر من أمس الاثنين "تأجيل إعادة إطلاق Blue Verified حتى تكون هناك ثقة عالية في وقف انتحال الهوية".

وقال إن النظام الجديد سيستخدم على الأرجح اختبارات ألوان مختلفة للتمييز بين الأفراد والمؤسسات.

ويأتي إعلان ماسك بعد أن أوقفت منصة التواصل الاجتماعي إعادة إطلاق Twitter Blue الذي يمنح المستخدمين علامة زرقاء إذا دفعوا 8 دولارات شهريًا، بسبب مشكلات انتحال الهوية على نطاق واسع.

ويحل التحديث الأخير للملياردير أيضًا محل إعلانه السابق بأن Twitter Blue سيعود في 29 نوفمبر.

وبدأ إطلاق ماسك العشوائي للتحقق المدفوع من تويتر في 5 نوفمبر، في ذلك اليوم، بدأ العديد من المشاهير مثل الممثلة فاليري بيرتينيللي والممثلة الكوميدية كاثي جريفين في انتحال شخصية ماسك لإثبات نقطة حول نظامه الجديد، وفقاً لموقع businessinsider.

وغرد ماسك على تويتر، بأن تويتر سيعلق بشكل دائم منتحلي الهوية وحسابات المحاكاة الساخرة "دون سابق إنذار".

وقالت المنصة إنها ستستخدم شيكًا أزرق للإشارة إلى مستخدمي التحقق المدفوع والشيكات الرمادية لتمييز الحسابات "الرسمية" التي تم التحقق منها لمنافذ إخبارية ومشاهير وسياسيين وشخصيات ومؤسسات أخرى، بعد يومين أعلن ماسك أنه أوقف الميزة.