شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 مميزات حصرية جديدة سيوفرها هاتف iPhone 15 Pro.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة أبل سلسلة iPhone 14 منذ شهرين، وهناك شائعات حول الجيل القادم من طرازات iPhone (هواتف iPhone 15 التي من المتوقع إطلاقها بعد 10 أشهر) بدأت بالفعل في الانتشار على الإنترنت، حيث من المتوقع الآن أن تقدم سلسلة iPhone 15 القادمة المزيد من الميزات الحصرية مع أجهزة Pro التي لن تكون متاحة للإصدارات الأساسية.

ففي وقت سابق، ذكر المحلل Ming-Chi Kuo أن الطلب القوي على iPhone 14 Pro قد يشجع على الأرجح شركة أبل على زيادة الاختلافات بين الأجهزة التي سيتم إصدارها في سلسلة iPhone 15 القادمة، ومن المتوقع أن تشمل تشكيلة iPhone 15 الهواتف الذكية iPhone 15 و iPhone 15 Plus و iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه من المحتمل أن يتم التخطيط للعديد من تغييرات الأجهزة منذ بضع سنوات على الأقل، وفيما يلي بعض الميزات الرئيسية التي قد تكون حصرية لطرازات iPhone 15 Pro:

5 ميزات رئيسية من المتوقع أن تظل حصرية لـ iPhone 15 Pro

وفقًا لتقرير صادر عن MacRumors ، سيحتوي الهاتف الذكي القادم من أبل iPhone 15 Pro على خمس ميزات ستبقى حصرية لإصدارات Pro، وبصرف النظر عن هذا ، قد تطلق أبل العام المقبل iPhone 15 Pro Max باسم جديد - iPhone 15 Urtla، وعلاوة على ذلك ، ستتمكن أبل من زيادة متوسط ​​سعر بيع iPhone من خلال دفع المزيد من العملاء نحو الإصدارات Pro، فيما يلي قائمة بالميزات المتوقعة:

شريحة A17 Bionic

من المتوقع أن تأتي طرازات Pro في تشكيلة iPhone 15 مدعومة بشريحة A17 Bionic القادمة والتي ستستند إلى الجيل الثاني من TSMC لعملية 3 نانومتر، ومن المرجح أن تعمل هذه الشرائح الجديدة على تحسين الأداء والكفاءة مقارنة بمعالج iPhone 14 Pro لهذا العام، ويذكر التقرير أيضًا أن عام 2023 قد يكون العام الثاني على التوالي الذي تقوم فيه أبل بتضمين أحدث شرائحها فقط في طرز Pro من تشكيلة iPhone.

- منفذ USB-C

وفقًا للتقرير، من المتوقع أن تحتوي طرازات iPhone 15 Pro على منفذ USB من النوع C أسرع وقد تحتوي إما على USB 3.2 أو Thunderbolt 3، هذه الإضافة ستزيد بشكل كبير من سرعات نقل البيانات للأجهزة والتي تفوق ما هو عليه في كابل Lightning لدعم أجهزة iPhone الحالية، ومع ذلك ، قد يظل منفذ USB-C على أجهزة Vanilla iPhone 15 مقصورًا على السرعات التي يوفرها USB 2.0 وكابل Lightning.

زيادة دعم ذاكرة الوصول العشوائي

يشير التقرير أيضًا إلى أن طرازات iPhone 15 Pro القادمة قد تأتي مزودة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) أكبر تبلغ 8 جيجابايت، وفي الوقت نفسه ، من المتوقع أن يستمر الإصدار الأساسي في تعبئة 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مثل أحدث الأجهزة، وسيساعد دعم ذاكرة الوصول العشوائي المتزايد تطبيقات مثل Safari على إبقاء المزيد من المحتوى نشطًا في الخلفية. سيؤدي هذا أيضًا إلى منع التطبيق من إعادة تحميل المحتوى متى أعيد فتحه لاحقًا.

- اختفاء الأزرار الصلبة من جوانب الهاتف

يضيف التقرير أنه من المرجح أن تتميز طرازات iPhone 15 Pro للعام المقبل بأزرار الصوت والطاقة الصلبة، ومن المتوقع أن يتم شحن إصدارات Pro القادمة مع محركي Taptic إضافيين يوفران ردود فعل لمسية، وستحاكي هذه الملاحظات الشعور بالضغط على الأزرار دون أن تتحرك جسديًا، وستكون هذه الأزرار مشابهة لزر الصفحة الرئيسية المتوفر في أحدث أجهزة iPhone SE أو لوحة التتبع المضمنة في أحدث أجهزة MacBooks.

زيادة التكبير البصري

يُفترض أن يكون جهاز 2023 iPhone 15 Pro Max مزودًا بعدسة تليفوتوغرافي بيريسكوب، من المحتمل أن تقدم هذه الإضافة تقريب بصري 10x على الأقل على الأجهزة القادمة مقارنة بالتقريب 3x المتاح في أحدث طرازات iPhone 14 Pro.