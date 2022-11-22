تكنولوجيا: كيف تشاهد سبيس إكس وهى تطلق مهمة إعادة إمداد إلى محطة الفضاء الدولية؟

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القاهرة - سامية سيد - سيطلق صاروخ SpaceX Falcon 9 اليوم الثلاثاء من Launch Complex 39A (LC-39A) في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا في مهمة إعادة إمداد إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) تسمى CRS-26، ستحمل مركبة دراجون الفضائية غير المأهولة معدات بحثية وزوجًا من المصفوفات الشمسية الجديدة إلى المحطة، وستلتحم هناك بشكل مستقل غدا الأربعاء.

وإذا كنت ترغب في متابعة إطلاق المرحلة الأولى من الصاروخ والتقاطها، فستبث ناسا الحدث على الهواء مباشرة، ولدينا تفاصيل حول كيفية المشاهدة حسبما نقل موقع Digitartlends.

ماذا تتوقع من الإطلاق؟

ستحمل المركبة الفضائية إمدادات لمحطة الفضاء الدولية ومجموعة متنوعة من التجارب العلمية، بما في ذلك رقائق الأنسجة للبحث في صحة الإنسان، واختبار جهاز توصيل الدواء القابل للزرع، ومركب لاصق العظام لإصلاح الكسور.

وبالإضافة إلى ذلك ستحمل المركبة أيضًا زوجًا من المصفوفات الشمسية الجديدة للمحطة الفضائية، تسمى iROSAs، والتي تعد جزءًا من ترقيات طويلة الأجل لأنظمة الطاقة بالمحطة.

كان من المقرر أن يتم الإطلاق يوم الاثنين 21 نوفمبر، ولكن تمت إعادة جدولته إلى يوم الثلاثاء بدلاً من ذلك، حيث كانت هناك بعض الإصلاحات للمركبة الفضائية التي يجب إجراؤها.

وقال أحد ممثلي شركة SpaceX إن المشكلة كانت "تسربًا اكتشفناه في غضون أيام قليلة في أحد أنظمة التحكم الحرارية لدينا"، بسبب "شفة واحدة لم يتم تركيبها بشكل صحيح بسبب وجود ختم مطاطي تالف." تم تصريف السائل من النظام واستبدال الختم وإعادة تعبئة السائل، الآن المركبة الفضائية جاهزة للطيران.

كيف تشاهد الإطلاق؟

سيتم بث الإطلاق على الهواء مباشرة من قبل وكالة ناسا على قناتها NASA TV.

ستبدأ التغطية في الساعة 3:30 مساءً، بالتوقيت الشرقي (12:30 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ) اليوم الثلاثاء، 22 نوفمبر، مع تحديد موعد الإطلاق في الساعة 4:19 مساءً. ET (1:19 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ).

لمشاهدة الإطلاق، يمكنك إما التوجه إلى صفحة ناسا على YouTube الخاصة بالحدث أو استخدام الفيديو المضمن بالقرب من أعلى هذه الصفحة.

وسيعرض تلفزيون ناسا أيضًا المركبة التي سترسو في محطة الفضاء الدولية في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

وستبدأ التغطية في حوالي الساعة 4:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي (1:30 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ) غدا الأربعاء، مع تحديد موعد لرسو السفن قبل الساعة 6 صباحًا بالتوقيت الشرقي (3 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ).

لمشاهدة الإرساء يمكنك استخدام البث المباشر لقناة NASA TV.