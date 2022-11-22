شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. تعرف على كيفية مسح رمز QR code بدون أى تطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد رمز QR code الذي يشار إليه غالبًا باسم "رمز الاستجابة السريعة"، هو رمز مربع يمكن قراءته آليًا ويتكون من مجموعة من المربعات السوداء والبيضاء، ويتم استخدامه للاحتفاظ بعناوين URL أو غيرها من المعلومات، التي يتم مسحها ضوئيًا بواسطة الكاميرا أو تطبيق ماسح QR على الهاتف الذكي، حيث يقوم الماسح بإعادة توجيه المستخدمين إلى مواقع الويب والصفحات المقصودة وملفات تعريف الوسائط الاجتماعية وإجراء المعاملات وغيرها.

كيفية مسح رمز QR code دون تنزيل أي تطبيق إضافي:

1. قم بتشغيل تطبيق الكاميرا المدمج.

2. اضبط الكاميرا باتجاه رمز الاستجابة السريعة وقم بتأطيرها لتناسب تمامًا.

3. بمجرد عمل مسح الرمز ضوئيًا، سيظهر عنوان URL في الجزء السفلي من الشاشة.

4. اضغط على الرابط الموجود على السطح للوصول إلى مزيد من البيانات.

إليك كيفية مسح QR code عبر Google lens:

1. افتح تطبيق الكاميرا من Google.

2. اختر خيارًا للمسح الضوئي (اختر من النص والبحث والواجب المنزلي والتسوق والأماكن وتناول الطعام).

3. للمسح الضوئي عبر وضع QR للكاميرا من Google، انقر فوق QR، واضبط الكاميرا على رمز QR.

4. للمسح الضوئي باستخدام وضع الصورة الافتراضي للكاميرا، اضبط الكاميرا على رمز الاستجابة السريعة.