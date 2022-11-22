شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يؤثر فيروس كورونا على سلسلة هواتف آيفون 14 من جديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة فوكسكون، أكبر مورد لشركة أبل، قد تواجه مشكلات كورونا مرة أخرى، فبحسب ما ورد أوقفت الشركة توظيفها مؤقتًا بسبب نقص مساحة الحجر الصحي المطلوبة والذى تبلغ مدته أربعة أيام، ويقال إن مساحة الأفراد المعزولين قد نفدت.

ووفقًا لتقرير في Apple Insider، فإن "مورد شركة أبل الصينية Foxconn يحتاج 100000 عامل جديد للعودة إلى طاقته الكاملة، لكن شرط الحجر الصحي لمدة أربعة أيام أجبر التوظيف على التوقف مؤقتًا في الوقت الحالي".

وأدى تفشي Covid-19 في فوكسكون إلى هجرة جماعية للموظفين، وكان أحد أسباب ذلك هو سياسات Covid الصارمة للموظفين في مصانع الشركة - مما أدى إلى الحجر الصحي والعزل بشكل متكرر، وأجبر هذا الشركة على التوظيف بكميات كبيرة لإعادة الإنتاج إلى مساره الصحيح.

وخلقت عمليات الإغلاق والتدابير الأخرى مشاكل للشركة، فوفقًا لتقرير في South China Morning Post، يوجد لدى Foxconn أكثر من 100000 متقدم للوظائف المفتوحة، ومع ذلك، أدت قياسات الحجر الصحي الأحمر المطلوبة إلى توقف مؤقت لمدة ثلاثة أيام في التوظيف، ووفقًا للقواعد، يجب على كل موظف جديد الحجر الصحي لمدة أربعة أيام قبل دخول القوى العاملة.

ومن المحتمل ألا يكون التأخير القصير خبراً ساراً للشركة أو لشركة أبل؛ لأن عمليات الإغلاق المتكررة في الصين قد أثرت بالفعل على أوقات الشحن لجهاز iPhone 14، ولم تتمكن مصانع Foxconn من العمل بكامل طاقتها، مما أضر بمزيد من مشكلات توريد iPhone، وتشير بعض التقارير إلى أن السلطات الصينية طلبت حتى من المتقاعدين العسكريين السابقين الانضمام إلى المصنع.

وحتى الآن ليس من الواضح مدى تأثير هذه المشكلات في Foxconn على أبل أو المدة التي ستستغرقها لتلبية طلب iPhone، وقالت الشركة مؤخرًا إن الوقت قد فات للحصول على iPhone 14 Pro لعيد الميلاد عند الطلب عبر الإنترنت.

وبالنسبة إلى iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، كانت هذه التواريخ هي 15 نوفمبر، وهذا يعني أن عمليات تسليم هذه الهواتف بناءً على الطلبات التي تم إجراؤها بعد هذه التواريخ لن تكون قادرة على الشحن بحلول 15 ديسمبر.