شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بنك إنجلترا: أزمة FTX توضح الحاجة إلى إدخال عالم التشفير ضمن الإطار التنظيمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نائب محافظ بنك إنجلترا جون كونليف اليوم الاثنين إن الانهيار الداخلي لبورصة العملات المشفرة FTX يظهر الحاجة إلى إدخال عالم التشفير ضمن الإطار التنظيمي.

وقالت FTX، التي تقدمت بطلب لحماية محكمة الإفلاس الأمريكية، إنها مدينة بأكبر 50 دائنى لها بنحو 3.1 مليار دولار.

قال كونليف: "في حين أن عالم العملات المشفرة، ليس كبيرًا بما يكفي أو مترابطًا بما يكفي مع التمويل السائد لتهديد استقرار النظام المالي، فإن روابطه بالتمويل السائد تتطور بسرعة".

وأضاف أن مشاكل FTX سلطت الضوء على حاجة المنظمين لوضع ضوابط أكثر صرامة في أسرع وقت ممكن.

وأضاف كونليف في حدث وارويك للأعمال: "يجب ألا ننتظر حتى يصبح حجمه كبيرًا ومتصلًا بتطوير الأطر التنظيمية اللازمة لمنع صدمة التشفير التي يمكن أن يكون لها تأثير مزعزع للاستقرار أكبر بكثير".

وافقت بريطانيا على قانون الخدمات المالية والأسواق الجديد الذي سيقدم تنظيمًا للعملات المستقرة، وهي أصول مشفرة مدعومة بأصل مثل العملة المتداولة، وتسويق الأصول المشفرة بشكل عام.

وقال كونليف إن بنك إنجلترا سيضع استشارة عامة لتوضيح قواعد العملات المستقرة بمزيد من التفاصيل حول كيفية هيكلة مطالبات حملة العملات على المُصدر والمحافظ لتقديم الاسترداد على قدم المساواة بما يتماشى مع أموال البنك التجاري، وفقاً لموقع gadgets360.

وأشار أن وزارة المالية ستتشاور قريبًا بشأن توسيع نطاق حماية المستثمر ونزاهة السوق والأطر التنظيمية الأخرى التي تغطي ترويج وتداول المنتجات المالية للأنشطة والكيانات التي تنطوى على أصول تشفير.

وبشكل منفصل، يبحث كل من بنك إنجلترا ووزارة المالية في إمكانات الجنيه الرقمي.

وقال كونليف: "هدفنا هو ضمان أن الابتكار يمكن أن يحدث ولكن في إطار يتم فيه إدارة المخاطر بشكل صحيح، وإن أحداث الأسبوع الماضي تقدم دليلاً مقنعًا على سبب أهمية ذلك".