شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: معرض موسكو يكشف عن رادار يستطلع أى درونات تقترب من محطة ذرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف معرض "إيرونت" للمسيّرات الروسية الصنع يوم 21 نوفمبر عن منظومة رادارية لاكتشاف المسيّرات يستخدمها الجيش الروسي على مدى 4 أشهر في محطة "زابوروجييه" الذرية، حسبما نقلت RT.

صرح بذلك رئيس مختبر استخدام المسيّرات الجوية في معهد "كارتسيف" الروسي للبحوث العلمية، فيتالي دولغوف في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية.

وقال إن الجيش الروسي يستخدم 3 منظومات من هذا النوع في محطة "زابوروجييه" الذرية، وأوضح أن رادار المنظومة يستطيع اكتشاف المسيّرات على مدى 23 كلم.

وأضاف أن المنظومة بمقدورها تعطيل المسيّرات المعادية عن العمل بفاعلية فائقة، كما باستطاعة رادارها تحديد نوع المسيّرة ووزنها ومواصفاتها التقنية التكتيكية.

وتقوم المنظومة كذلك بإسكات المسيّرات المعادية، وأوضح الخبير أن المقصود بالأمر هو جعل وحدتها العاملة بالترددات العالية تشتعل في الجو وتسقط على الأرض وليس إلزامه على الهبوط فقط.

يذكر أن معهد "كارتسيف" هو مؤسسة تابعة للصناعة اللاسلكية الإلكترونية الروسية التي تحقّق بحوثا علمية ومبتكرات في مجال الحواسيب الإلكترونية وأنظمة القيادة والتكنولوجيات المعلوماتية.

ويتخصص المعهد في تصنيع البرمجيات المستخدمة في مجال النقل والمواصلات والطاقة وغيرها من المجالات.