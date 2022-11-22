شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يختبر ميزة جديدة لحماية إصدار سطح المكتب بكلمة مرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن منصة التراسل الفوري واتس آب تختبر ميزة أمان جديدة لإصدار سطح المكتب والتى ستتيح للمستخدمين حماية التطبيق من خلال إعداد كلمة مرور.

ميزة قفل شاشة واتس آب لسطح المكتب

وفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo ، لا تزال ميزة قفل الشاشة الجديدة على الإصدار التجريبي لسطح المكتب من واتس آب قيد التطوير ولا يمكن الوصول إليها حاليًا إلا من قِبل مختبري الإصدار التجريبي، ومن المتوقع أن تصبح هذه الميزة متاحة لجميع المستخدمين مع تحديث في الأيام القادمة.

وتعد ميزة قفل الشاشة لـ واتس آب متاحة لمستخدمي أندرويد و أيفون، وتوفر هذه الميزة تدبيرًا أمنيًا آخر للمستخدمين وتحمي التطبيق من الوصول غير المصرح به عند عدم استخدامهم للجهاز، ومع ذلك، كانت هذه الميزة مفقودة من عميل الويب / سطح المكتب في واتس آب، والآن، تعمل الشركة أخيرًا على خيار قفل الشاشة لعميل سطح المكتب الخاص بها في القناة التجريبية.

وبحسب التقرير ستطلب ميزة قفل الشاشة من المستخدمين إدخال كلمة مرور في كل مرة يحاولون فيها فتح التطبيق، ويمكن أن يكون هذا الخيار مهمًا للمستخدمين الذين يتعين عليهم مشاركة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم مع أشخاص آخرين بما في ذلك العائلة والأصدقاء والزملاء.

ومن المهم أيضًا ملاحظة أنه يمكن تمكين هذه الميزة أو تعطيلها وفقًا لتقدير المستخدم، ويمكن للمستخدمين اختيار تمكين هذه الميزة عندما يتعين عليهم مشاركة أنظمتهم بينما يمكنهم إيقاف تشغيلها عندما يكونون هم الوحيدون الذين يستخدمون الكمبيوتر.