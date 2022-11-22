شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب جيمس ويب يكتشف اثنين من أقدم المجرات فى الكون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي اثنتين من أقدم المجرات التي شوهدت على الإطلاق في الكون، وهما أكثر سطوعًا مما كان متوقعًا ، مما يعني أن علماء الفلك يعيدون التفكير في معتقداتهم حول كيفية تشكل النجوم الأولى.

ويُعتقد أن عمر المجرتين يبلغ مليارات السنين، بعد 100 مليون سنة فقط من الانفجار العظيم. يستطيع Webb إلقاء نظرة على بعض أقدم المجرات ، لأنه يعمل في نطاق الأشعة تحت الحمراء، مما يعني أنه يمكنه رؤية المجرات التي انزياح نحو الأحمر حسبما نقلت Digitartlends.

ويحدث الانزياح الأحمر عندما ينتقل الضوء القادم من مجرة ​​بعيدة إلى الطرف الأحمر للطيف بسبب تمدد الكون، كلما كان التحول أقوى زادت بعد المجرة، حيث يتم إزاحة الضوء الصادر من بعض المجرات بعيدًا بحيث يتحرك خارج طيف الضوء المرئي إلى الأشعة تحت الحمراء، حيث يمكن لـ Webb رؤيته.

قدرت الأبحاث السابقة أن بعض المجرات التي اكتشفها Webb يمكن أن يكون لها انزياح أحمر يصل إلى 14، لكن النتائج الأخيرة أكثر دقة بفضل المعايرة الأفضل للأجهزة وتشير إلى انزياح أحمر للمجرتين 10.5 و 12.5 على التوالي.

يستفيد Webb أيضًا من ظاهرة تسمى عدسة الجاذبية، حيث يكون لجسم ضخم مثل مجرة ​​أو عنقود مجري كتلة كبيرة لدرجة أنه يلف الفضاء ويعمل مثل العدسة المكبرة، مما يسمح للباحثين برؤية المزيد من المجرات البعيدة خلفه.