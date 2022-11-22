شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فريق ناسا يوقف جهوده لنشر مجموعة غير مسبوقة لمركبة لوسى الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت مركبة الفضاء لوسي التابعة لوكالة ناسا مؤخرًا بالتحليق فوق الأرض والتقطت بعض الصور المذهلة لكوكبنا في طريقه لاستكشاف كويكبات طروادة في مدار كوكب المشتري، لكن لوسي واجهت بعض المشاكل في شكل مصفوفة شمسية لم يتم نشرها بالكامل.

على الرغم من أن المشكلات المتعلقة بالمصفوفة لا ينبغي أن تمنع المركبة الفضائية من تحقيق أهدافها العلمية، كان الفريق يأمل في حل المشكلة. لكن الآن كان عليهم أن يوقفوا جهودهم لوضع المصفوفة في مكانها.

وتمتلك لوسي مجموعتين شمسيتين دائريتين كبيرتين تجمعان الطاقة من الشمس لتشغيل المركبة الفضائية حسبما نقلت Digitartlends.

وتم طي هذه المصفوفات للإطلاق في أكتوبر 2021 ، ثم تم نشرها في حركة تشبه الساعة بمجرد أن تكون المركبة الفضائية في الفضاء.

وتم نشر أحد المصفوفتين وتم تثبيتهما في مكانه كما هو مخطط له، ولكن لم يتم نشر المصفوفة الثانية بشكل كامل.

تم طي المصفوفة بشكل كافٍ لتجميع الطاقة اللازمة للمهمة. ومع ذلك نظرًا لأنه لم يتم نشره بالكامل ، فإنه لا يمكن تثبيته في مكانه ، مما يعني أنه لم يكن جامدًا كما ينبغي.

منذ اكتشاف المشكلة بعد وقت قصير من الإطلاق ، عمل المهندسون على نشر المصفوفة وإغلاقها بالكامل.

كان القلق هو أنه عندما تقوم لوسي بمناورات مثل إطلاق محركاتها لتعديل مسارها ، يمكن للقوى أن تهز الصفيف السائب وربما تسبب الضرر.

وكتبت ناسا في أحد التحديثات: "احتمال نجاح المهمة في حالة عدم التطابق الحالية مرتفع ، لكن الفريق يتوقع أن يؤدي النشر الإضافي - أو المزلاج المحتمل - إلى تحسين الثقة في الأداء فقط دون تعريض سلامة المركبة الفضائية للخطر".

مع انتقال المركبة الفضائية الآن بعيدًا عن الأرض مرة أخرى بعد تحليقها الأخير، حاول الفريق مرة أخرى نشر المصفوفة. على الرغم من انتشار المصفوفة بشكل أكبر ، إلا أنها لم تثبت في مكانها.

أظهرت البيانات أيضًا شيئًا مثيرًا للقلق في شكل اهتزاز صغير بين المصفوفة ووحدة التحكم في الموقف للمركبة الفضائية.

وقالت ناسا: "في حين أن هذا الاهتزاز صغير جدًا بحيث لا يشكل خطرًا على المركبة الفضائية في حالتها الحالية، فقد تم إيقاف المزيد من محاولات نشر المصفوفة مؤقتًا أثناء تحديث وحدة التحكم في الموقف لحل هذه المشكلة".

في الوقت الحالي تم تدوير المركبة الفضائية بحيث يتم تسخين المصفوفة بواسطة حرارة الشمس، مما يساعدها على التوسع وتوفير مزيد من الصلابة.

يقول الفريق إنهم يأملون في محاولة المزيد من محاولات النشر بمجرد النظر في مشكلة الاهتزاز.