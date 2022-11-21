شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك تبدأ اختبار نسخة أولية من منصة واجهة برمجة تطبيقات للأبحاث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في وقت سابق من العام الحالي، أعلنت شركة تطبيق التواصل الاجتماعي الصينية تيك توك قيامها بتطوير واجهة برمجة التطبيقات للأبحاث لتحسين الوصول إلى البيانات العامة والمجهولة الخاصة المحتوى والأنشطة على التطبيق حسبما نقلت البيان الإماراتية.

وقالت الشركة إنها مستعدة لإطلاق نسخة تجريبية للمنصة وطالبت أعضاء المجالس الاستشارية للمحتوى والأمان التابعة للتطبيق بهدف اختبار النسخة الأولية من المنصة.

وقالت تيك توك في بيان عبر الإنترنت "لكي تبدأ التجربة، نطالب أعضاء المجالس الاستشارية للمحتوى والأمان من ذوي الخبرة في المعلومات المضللة والتطرف العنيف ونشاط الكراهية والتقنيات الجديدة باختبار النسخة الأولية من منصة واجهة برمجة التطبيقات للأبحاث... سيتمكن كل الأعضاء من الوصول إلى البيانات العامة، في حين نقوم بجمع تقييماتهم بشأن سهولة الاستخدام والتجربة بشكل عام. نحن حريصون على الاستماع للتقييمات من المختبرين وتطوير واجهة برمجة تطبيقات ستلبي احتياجات المجتمع العلمي في الوقت الذي تحترم خصوصية مجتمعنا".

وعند الإعلان الأول عن المنصة الجديدة قالت شركة تيك توك إن الباحثين لا يملكون حاليا طريقة سهلة لتقييم المحتوى أو إجراء الاختبارات على منصتهم، وهذا هو السبب الذي جعلها ترى ضرورة تطوير وجهة برمجة تطبيقات للأبحاث.

وبالإضافة إلى واجهة برمجة التطبيقات للأبحاث، تطور تيك توك واجهة برمجة تطبيقات لتعديل المحتوى. وتعتزم الشركة نشر المزيد من المعلومات عن المشروع الجديد خلال الشهور المقبلة.

وستعطي الواجهة الجديدة لعدد مختار من الباحثين طريقة لتقييم أنظمة تعديل المحتوى في تيك توك واختبار المحتوى الحالي.

كما سيكون في مقدور الباحثين تحميل محتوياتهم لرؤية مدى سماح التطبيق بنشر أنواع مختلفة من المحتوى أو رفضه أو تمريره إلى معدلي المحتوى من أجل مزيد من التقييم.