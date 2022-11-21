شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ISRO ستطلق مهمة PSLV-C54 / EOS-06 وثمانية أقمار صناعية فى 26 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستطلق منظمة أبحاث الفضاء الهندية "ISRO" مهمة PSLV-C54 / EOS-06 مع Oceansat-3 وثمانية أقمار صناعية نانو، بما في ذلك واحد من بوتان، على متن من ميناء سريهاريكوتا الفضائي في 26 نوفمبر القادم.

وأعلنت ISRO أن قدرة الحمولة لأثقل صاروخ في الهند LVM3 قد تم تعزيزها بما يصل إلى 450 كجم مع اختبار محرك ناجح، وفقًا لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية، تعرض المحرك المبرد CE20 المطور محليًا لمركبة الإطلاق Mark 3 (LVM3) لاختبار ساخن ناجح بمستوى دفع متطور يبلغ 21.8 طنًا لأول مرة في 9 نوفمبر، وفقاً لموقع gadgets360.

وقالت المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء "إن هذا سيعزز قدرة الحمولة الصافية LVM3 حتى 450 كجم مع تحميل وقود إضافي"، وأضافت وكالة الفضاء أن التعديلات الرئيسية التي تم إجراؤها على مقالة الاختبار هذه مقارنة بالمحركات السابقة كانت إدخال صمام التحكم في الدفع (TCV) للتحكم في الدفع.

LVM3، مركبة ثلاثية المراحل مزودة بحزامين محركين صلبين، ومرحلة أساسية تعمل بالوقود السائل ومرحلة مبردة، قادرة على إطلاق فئة من الأقمار الصناعية يبلغ وزنها أربعة أطنان في مدار النقل المتزامن مع الأرض.

بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال أغلفة عادم التوربينات LOX و LH2 المطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد في المحرك لأول مرة، وخلال هذا الاختبار، كان المحرك يعمل بمستوى دفع يبلغ حوالي 20 طنًا في الأربعينيات الأولى، ثم تمت زيادة مستوى الدفع إلى 21.8 طنًا عن طريق وقال البيان "تحريك صمام التحكم في الدفع".