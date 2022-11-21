شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد تويتر وفيس بوك.. يعنى إيه سيسكو تلغى أكثر من 4000 وظيفة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد شركة سيسكو، عملاق الشبكات، أحدث من ينضم إلى تخفيض الوظائف في شركات التكنولوجيا، وفقًا لتقرير نُشر في مجلة Silicon Valley Business Journal، حيث يقال إن الشركة تسرح أكثر من 4000 موظف، أو حوالي 5% من قوتها العاملة، وتأتي تخفيضات الوظائف بعد أن سجلت الشركة أكبر إجمالي إيرادات ربع سنوية في تاريخها خلال الربع المالي الأول من عام 2023.

وعلى الرغم من عدم مشاركة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيسكو، تشاك روبينز، أي تفاصيل حول تخفيضات الوظائف، إلا أنه أكد نفس الشيء، وقال "سنكون مترددين في الخوض في الكثير من التفاصيل هنا حتى نتمكن من التحدث معهم، أود أن أقول إن ما نفعله هو منح حقوق بعض الأعمال التجارية".

وقال للمحللين "يمكنك فقط أن تفترض أننا سنقوم - لسنا في الواقع - لا يوجد شيء أقل أولوية، لكننا نقوم بتمويل بعض الأعمال التجارية"، وأضاف: "التأثير على الناس صعب.. إنه دائمًا قرار صعب، لكن لدينا الكثير من الفرص"، "لا يوجد شيء أقل أولوية، لكننا نصحح بعض الأنشطة التجارية."

ووصف سكوت هيرين، كبير المسؤولين الماليين بشركة سيسكو، هذه الخطوة بأنها إجراء "إعادة توازن"، "لا تفكر في هذا على أنه إجراء لعدد الموظفين مدفوعًا بتوفير التكاليف، هذا حقًا إعادة توازن. وبينما ننظر في جميع المجالات، هناك مجالات نود الاستثمار فيها أكثر، تحدث تشاك عنها للتون الأمان، وانتقالنا إلى المنصات والمزيد من المنتجات التي يتم تسليمها عبر السحابة ".

وخلال الربع الأول من عام 2023 الذي انتهى في 29 أكتوبر، ارتفعت إيرادات سيسكو بنسبة 6% لتصل إلى 13.63 مليار دولار مقارنة بـ 12.90 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. سجلت الشركة صافي دخل قدره 2.7 مليار دولار في الربع المالي الأول من العام، بانخفاض قدره 10% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.