شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحولتBlackBerry ‎‏ من علامة تجارية للهواتف إلى الأمن السيبرانى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرفت شركة ‏BlackBerry ‎‏ بأنها واحدة من أشهر العلامات التجارية للهواتف ‏على مستوى العالم، وفي وقت ما، كانت تستحوذ على حصة الأسد من سوق ‏مبيعات الهواتف في الولايات المتحدة وفقا لما نقلته CNBC .

وفي عام 2010، كانت نصف الهواتف الذكية المباعة في الولايات المتحدة عبارة ‏عن منتجات تحمل اسم ‏BlackBerry، وذاع صيتها بشكل كبير بين المستهلكين ‏خاصة بلوحة المفاتيح بالإضافة إلى درجة تأمينها سيبرانياً وإلكترونياً بشكل كبير، ‏وهو ما جعلها الهواتف المفضلة للاستخدام من جانب الحكومات والشركات.‏

بعد ذلك بفترة قصيرة، حدثت ثورة في صناعة الهواتف الذكية بظهور أسماء ‏ولاعبين كبار نافسوا بقوة في هذا السوق مثل ‏Samsung‏ وApple، وهو ما دفع ‏BlackBerry ‎‏ لتغيير مسارها واستراتيجيتها التجارية.‏

وصرح الرئيس التنفيذي للشركة، جون تشين، بأن ‏BlackBerry ‎‏ أدركت بعد ‏سنوات قليلة بأنها لن تستطيع الحفاظ على أقدامها في هذا السوق التنافسي الكبير، ‏وهو ما دفع المسؤولين لاتخاذ قرار بتحويل نشاط الشركة وتركيزها تجاه الأمن ‏السيبراني.‏

وفي الوقت الحالي، تمتلك ‏BlackBerry ‎‏ وحدتين إحداهما مختصة بالأمن ‏السيبراني والأخرى مرتبطة بتكنولوجيا إنترنت الأشياء.‏

وتركز وحدة الأمن السيبراني على أغراض مثل تأمين تطبيقات الهواتف الذكية ‏والمواقع المصرفية المرتبطة بالجوالات، بينما تركز وحد إنترنت الأشياء على ‏تكنولوجيا الاتصالات في المنتجات المتصلة كالسيارات ذاتية القيادة.‏

وبحسب بيان الشركة، فإن تكنولوجيا ‏BlackBerry ‎‏ متوفرة تقريبا في نحو ‏‏215 مليون سيارة وسط توقعات بمزيد من النمو.‏

ورغم ذلك، فإن ‏BlackBerry ‎‏ تواجه منافسة قوية في صناعة الأمن السيبراني، ‏لكنها تحاول الصمود وتحقيق المزيد من النمو، وفي عام 2021، حققت إيرادات ‏بحوالي 500 مليون دولار من وحدة الأمن السيبراني.‏