شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحافظ على أمانك عند استخدام تطبيقات الخدمات المصرفية من الموبايل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غيرت الخدمات المصرفية عبر الإنترنت الطريقة التي نتعامل بها مع البنوك، فليس من المبالغة القول إن معظمنا ربما لم يزر البنوك لسنوات حتى الآن، وذلك بفضل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتطبيقات المصرفية، وهذه الأنماط كافية لمعظم احتياجاتنا المصرفية.

ومع أن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت نعمة، إلا أنها قد تكون أيضًا مزعجة إذا لم يتم اتباع نصائح الأمان الأساسية، لأن خطأ صغيرا يمكن أن يؤدي إلى خسارة مالية، وفيما يلي بعض النصائح البسيطة التي يجب اتباعها أثناء استخدام تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول.

-تثبيت التطبيقات من متاجر التطبيقات الرسمية فقط تأكد من تنزيل التطبيقات المصرفية فقط من متاجر التطبيقات الرسمية ، وهي Google Play Store أو Apple App Store





-تجنب النقر على الروابط المشبوهةلا تقم مطلقًا بتنزيل التطبيقات المصرفية من الروابط المستلمة عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني أو أي منصة مماثلة، وغالبًا ما تحدث عمليات التصيد الاحتيالي عبر رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.





- استخدم المصادقة ذات العاملين عند توفرهاالمصادقة الثنائية للمستخدم (2FA) لأنها تضيف طبقة أخرى من الأمان. يضمن هذا أيضًا حصولك على إشعارات إذا حاول أي شخص اختراق حسابك.





- استخدم رقم التعريف الشخصي أو المصادقة البيومترية في التطبيقات المصرفيةتأكد من تمكين رقم التعريف الشخصي أو المصادقة البيومترية على جميع تطبيقاتك المصرفية. سيضمن ذلك عدم حدوث أي معاملة احتيال في حالة وقوع هاتفك في أيدٍ خاطئة.





- استخدم كلمات مرور قويةكلمات المرور القوية مهمة للغاية، تأكد من أن كلمة مرورك معقدة وتتكون من أحرف أبجدية كبيرة وصغيرة وأرقام ورموز، يُقترح أيضًا أن يقوم المستخدمون بتغيير كلمات المرور الخاصة بهم بانتظام، وهذا يساعد في حالة اختراق كلمة المرور الخاصة بهم في أي خرق للبيانات.





- اتصل بالمصرف الذي تتعامل معه في حالة فقد الهاتفاتصل على الفور بالبنك الذي تتعامل معه في حالة فقد هاتفك. تأكد من تعطيل تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وحظر جميع المعاملات من خلاله.





- استخدم اتصال إنترنت آمنلا تستخدم أبدًا التطبيقات المصرفية أو تشارك في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت على شبكات Wi-Fi العامة، نظرًا لأن شبكات Wi-Fi العامة عرضة للقرصنة، قد ينتهي بك الأمر إلى تسريب بيانات الاعتماد المصرفية الهامة الخاصة بك أثناء استخدام شبكة Wi-Fi عامة.