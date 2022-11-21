شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية تشغيل علامات قراءة الرسالة أو إيقاف تشغيلها فى تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوجد ما يسمى بعلامات القراءة في تويتر، عندما تستلم رسالة جديدة، وقد لا تريد أن يعرف الآخرون ما إذا كنت قد رأيت رسائلهم، مما يمنحك الفرصة إذا لم ترغب في الرد، ولعل من السهل تشغيل علامات القراءة أو إيقاف تشغيلها، حتى تتمكن من التحكم في مدى معرفة الأشخاص الآخرين بما قرأته على تويتر، وفقا لما ذكره موقع "business insider".





كيف تعمل علامات القراءة على تويترلا تسمح علامات قراءة تويتر للآخرين إلا بمعرفة ما إذا كنت قد قرأت رسائلهم المباشرة أم لا، وليس لها أي علاقة بالتغريدات العادية.

ويمكنك التحكم فيما إذا كان بإمكان الآخرين معرفة ما إذا كنت قد قرأت الرسائل الخاصة بهم ببضع ضغطات على موقع تويتر على الويب في أي متصفح.

1. انتقل إلى تويتر في متصفح الويب الخاص بك وقم بتسجيل الدخول إذا لزم الأمر.

2. اضغط فوق رمز "المزيد" ثلاثي النقاط في الجزء الموجود على الجانب الأيسر من الصفحة.

3. في القائمة المنبثقة، اضغط فوق الإعدادات والدعم، ثم الإعدادات والخصوصية.

4. في صفحة الإعدادات، اضغط فوق الخصوصية والأمان.

5. في قسم نشاط تويتر الخاص بك، اضغط فوق الرسائل الخاصة.

6. لتشغيل علامات القراءة، حدد خانة الاختيار إظهار علامات القراءة، خلاف ذلك، قم بإلغاء تحديد خانة الاختيار لإيقاف تشغيل علامات القراءة.





كيفية تشغيل علامات قراءة رسائل تويتر أو إيقافها على الهاتفيمكنك أيضًا التحكم في علامات القراءة للرسائل المباشرة باستخدام تطبيق تطبيق

1. ابدأ تطبيق تويتر واضغط على أيقونة حسابك أعلى الشاشة.

2. اضغط على الإعدادات والدعم ، ثم الإعدادات والخصوصية.

3. اضغط فوق الخصوصية والأمان.

4. اضغط على الرسائل المباشرة.

5. لتشغيل إيصالات القراءة، اسحب الزر إلى اليمين بجانب إظهار إيصالات القراءة، وبخلاف ذلك، اسحب الزر إلى اليسار لإيقاف تشغيل علامات القراءة.