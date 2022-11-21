شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جيتس فى أغرب تصريحاته: شاركت المسرح ببراز بشرى وشربت ماء صرف صحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بيل جيتس، إنه فعل بعض الأشياء الغريبة في حياته في منشور على موقع لينكد للاحتفال باليوم العالمي للمرحاض، وكتب المؤسس المشارك لمايكروسوفت فى منشور مدونة: "لقد فعلت بعض الأشياء الغريبة على مر السنين.. شربت الماء من "الحمأة البرازية" مع جيمي فالون، وشاركت المسرح مع جرة من البراز البشري".

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، تشمل الحمأة البرازية على الماء، والنفايات الصلبة، ونفايات الإنسان، والمواد الأخرى التي تترسب في مواقع أنظمة الصرف الصحي، أو المراحيض وبعد ذلك يتم معالجتها عادة للرى وإنتاج الكهرباء، وبرر بيل جيتس، "هدفي كان دائمًا جعل الناس يهتمون بقضية تؤثر على 3.6 مليار شخص: الصرف الصحي السيئ".

وأضاف بيل جيتس "بفضل العلماء والمهندسين من جميع أنحاء العالم، نقترب أكثر من الحلول الجديدة التي ستمنع المرض".

وكان هذا الحدث في عام 2015، حيث أقنع المذيع التلفزيوني جيمي فالون بشرب الماء من "الحمأة البرازية" بعد أن فحص جيتس المعالج متعدد الاستخدامات، وهو آلة تحول البراز إلى ماء وكهرباء.

قال جيتس في ذلك الوقت: "لقد شاهدت أكوام البراز تتصاعد على الحزام الناقل وتسقط في صندوق كبير.. لقد شقوا طريقهم عبر الآلة، حيث تم غليهم ومعالجتهم"، مضيفا "بعد بضع دقائق، تذوقت طويلاً من النتيجة النهائية: كوب من ماء الشرب."

وكان شارك في رئاسة مؤسسة بيل وميليندا جيتس، وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى الحد من الفقر والمرض والظلم في جميع أنحاء العالم، والتي شارك في تأسيسها مع زوجته السابقة.

وركز منشور جيتس على لينكد إن على مسألة مهمة: الوصول إلى المراحيض والصرف الصحي الآمن، وكتب على مدونته سابقا "العيش بدون مرحاض هو أكثر من مجرد إزعاج.. إنه أمر خطير.. الصرف الصحي غير الآمن يعني تلوث المياه والتربة والطعام.. إنه يسبب المرض والوفاة".

كما أنه لزيادة الوعي، شارك جيتس المنصة مع كوب من البراز خلال خطاب ألقاه في Reinvented Toilet Expo في بكين في عام 2018.