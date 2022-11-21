شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تستدعى 30 ألف سيارة Model X بسبب مشكلة فى تقنية الوسادة الهوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استدعت Tesla حوالي 29348 سيارة Model X ، بسبب مشكلة تقنية في وسادتها الهوائية والتى تؤدي إلى فتحها بشكل غير صحيح في بعض المواقف، حيث يؤثر هذا الاسترجاع على السيارات Model X من 2021 إلى 2023 المصنعة للعملاء في الولايات المتحدة، ووفقًا لإشعار الاستدعاء الذي نشرته الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) في الولايات المتحدة، فإن معايرة وحدة التحكم في التقييد في تلك المركبات المحددة قد تتسبب في فتح الوسادة الهوائية الأمامية للراكب "في تكوين غير مقصود أثناء أحداث تصادم معينة منخفضة السرعة. "

وفي حين أن الإشعار لم يوضح "التكوين غير المقصود" للوسادة الهوائية، إلا أنه قال إنه سيؤدي إلى عدم الامتثال للقانون عندما يجلس طفل يبلغ من العمر حوالي ثلاث إلى ست سنوات في مقعد الراكب الأمامي بدون حزام الأمان وخارجه من الموضع.

وفي نفس السياق انخفضت أسهم Tesla بنسبة 3 في المائة بعد نشر الاستدعاء، مما وضعها في أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من عامين، ولكن تجدر الإشارة إلى أن الشركة تقول إنها ليست على علم بأي "مطالبات ضمان أو تقارير ميدانية أو حوادث أو إصابات أو وفيات متعلقة على هذه الحالة ".

في وقت سابق من هذا الشهر، استدعت Tesla أيضًا 40،168 سيارة من طراز S و Model X بسبب عيب في البرنامج يمكن أن يقطع مساعدة توجيه الطاقة بسبب الحفر والمطبات الأخرى على الطريق، وفي سبتمبر، أصدرت استدعاءًا لأكثر من مليون سيارة لأن نظام عكس النوافذ التلقائي الخاص بها قد يعطل ويقرص السائق أو الراكب.

ومثل عمليات الاستدعاء الأخرى، لا يتعين على المالكين تسليم سياراتهم أو الذهاب إلى أي مكان لإصلاحها على الإطلاق. يمكن إصلاح المشكلة عن طريق تحديث البرنامج الثابت عبر الهواء، والذي ستطرحه الشركة المصنعة للسيارات على جميع المركبات المتأثرة.