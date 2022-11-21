شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة أوريون الفضائية التابعة لناسا تستعد لبدء التحليق فوق القمر فى 21 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع ناسا وصول Artemis 1 إلى القمر في 21 نوفمبر، وفي هذه المرحلة ، ستقوم المركبة الفضائية بأداء أول حرق من أربعة محركات رئيسية خططت لها ناسا للمهمة، وفي بعض الأحيان ، ستطير أوريون أكثر بقليل من 81 ميلاً (130 كيلومترًا) فوق سطح القمر، وقال مدير الرحلة جيف راديجان "سنمر فوق بعض مواقع هبوط أبولو"، وبعد أربعة أيام ، تخطط ناسا لإجراء عملية حرق ثانية لوضع Orion في مدار بعيد حول القمر قبل أن تضع المركبة الفضائية أخيرًا على مسار العودة نحو الأرض، وإذا سارت الأمور وفقًا للخطة، ستهبط أوريون في المحيط الهادئ في 11 ديسمبر.

وقدمت وكالة ناسا تحديثًا عن Artemis 1 بعد الإطلاق الناجح للمهمة في وقت مبكر من صباح الأربعاء الماضي، حيث قال مدير تكامل المركبات "جيم جيفري" خلال مؤتمر صحفي عقدته ناسا: "لقد كان أداء أوريون رائعًا حتى الآن"، "جميع الأنظمة تتجاوز التوقعات من وجهة نظر الأداء."

ويسعى Artemis 1 إلى تأكيد قدرة مركبة الطاقم على نقل رواد الفضاء بأمان إلى القمر الصناعي الطبيعي للأرض، وتمثل الرحلة أول رحلة لأوريون خارج مدار كوكبنا، ففي عام 2014، أكملت المركبة الفضائية رحلة تجريبية ثنائية المدار حول الأرض، وستمهد الرحلة الناجحة الطريق لمهمة مأهولة إلى لقمر وفي النهاية أول هبوط مأهول على سطح القمر لناسا منذ أبولو 17 في عام 1972.

نجاحات أوريون المبكرة تطور مرحب به بعد المشاكل التي واجهتها ناسا مع صاروخها للرفع الثقيل لنظام الإطلاق الفضائي، اضطرت وكالة الفضاء لتأجيل إطلاق صاروخ Artemis 1 عدة مرات بسبب مشاكل في المحرك وتسرب وقود الهيدروجين ورياح بقوة الأعاصير.

في وقت مبكر من صباح الأربعاء، يبدو أن الوكالة ستضطر إلى تأخير المهمة مرة أخرى بعد أن اكتشف فريق SLS الأرضي تسربًا في أحد خطوط الوقود في برج إطلاق الصاروخ. ومع ذلك، بعد أن قام أفراد ناسا بتشديد بعض البراغي، انطلق SLS، مما خلق عرضًا ليليًا مبهرًا.