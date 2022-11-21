تكنولوجيا: Epic تتهم جوجل بدفع 360 مليون دولار لـActivision Blizzard لمنع منافسة Play Store

القاهرة - سامية سيد - أقامت Epic دعوي قضائية لمكافحة الاحتكار ضد شركة جوجل، قالت فيها إن جوجل دفعت ما يقرب من 360 مليون دولار لشركة Activision Blizzard لمنع الشركة من المنافسة مباشرة ضد متجر Play، حيث كانت الصفقة واحدة من بين 24 اتفاقية على الأقل وقعتها شركة البحث العملاقة كجزء من مبادرة Project Hug، وفقًا لوثائق المحكمة اطلعت عليها رويترز.

وتعد التفاصيل المالية لمشروع Apps and Games Velocity Program هي محور الدعوى القضائية الجارية لمكافحة الاحتكار بين Epic Games و جوجل، ففي عام 2021 ، زعم الاستوديو أن جوجل أنفقت ملايين الدولارات في شكل حوافز لإبقاء مطوري التطبيقات الكبار على متجر Play، وفي هذا الأسبوع ، تم الإعلان عن إصدار جديد لم يتم تعديله من شكوى Epic ، حيث قدم تفاصيل لم تكن معروفة من قبل حول نطاق برنامج Apps and Games Velocity.

ووفقًا لوثائق المحكمة، وقعت جوجل أيضًا صفقات مع Nintendo و Ubisoft و Riot Games، وفي حالة شركة Riot ، دفعت جوجل حوالي 30 مليون دولار "لإيقاف" استوديو League of Legends من المضي قدمًا في جهود "متجر التطبيقات" الخاصة به ، كما تزعم Epic، ةلم ترد شركة Riot Games على الفور على طلب Engadget للتعليق.