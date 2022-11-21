تعرف على القنوات الرسمية المفتوحة الناقلة لكاس العالم..هذه السنة كأس العالم له طابع مختلف، ونتوقع الكثير لنراه سواء من الفرق المشاركة أو من تنظيم البطولة نفسه، في هذه السنة سنرى ميسي وكريستيانو لأخر مرة تقريبًا يخوضا كأس العالم لبلادهم! وسنرى قطر تقوم بالكثير من الأمور الغير مسبوقة في فعلها، كنشرها للطابع الديني في جميع أنحاء الدولة وتحديدًا حول الملاعب حول الجماهير! سنرى مظاهر كل ذلك أثناء المشاهدة..واليوم يبدأ كأس العالم ليكشف عن كل تلك الأمور، وفي هذا المقال سنتعرف على القنوات الرسمية المفتوحة الناقلة لكأس العالم! تابع لتتعرف على المزيد.

تتواجد الكثير من القنوات التي قيل أنها مفتوحة وناقلة لكأس العالم، والحقيقة أنها جميعها غير رسمية، وما هو رسمي ومجاني سنستحضره معًا هنا في هذا المقال، حيث أقرت قنوات BeIN نقل أول 22 مباراة في كاس العالم بشكل مجاني لجميع المشاهدين! والذي يعد عرضًا ممتازًا لتوفير بعض المال في أول 22 مباراة! وعليك أن تعلم بأن BeIN هي الناقل الرسمي لكاس العالم بقطر لعام 2022.

القنوات الرسمية المفتوحة الناقلة لكاس العالم 2022

لم تعد ساعات عن بداية كأس العالم، وقد بدأ اليوم بمباراة قطر والإكوادور! فإضافة لمباراة اليوم، سيتم نقل 21 مباراة بعد اليوم خلال قنوات BeIN المفتوحة والتي يمكن لكل بيتٍ أن يشاهد كاس العالم من خلالها ما إذا كان مشتركًا في الخدمة المدفوعة أو لا، لتتابع جميع الأخبار والمباريات المتاحة بشكلٍ مجانيّ والتي ستشمل تقريبًا جميع الفرق لتشاهدهم يقومون بمنافسة بعضهم البعض وفقًا للقرعة التي أقيمت،

وهي قنوات BeIN المفتوحة والموجودة على كل تلفاز تقريبًا، وإن لم تكن..فتاليًا سأوافيك بالتردد الرسمي لقنوات BeIN الرسمية المفتوحة:

تردد قنوات بين سبورت المفتوحة على نايل سات

BeIN Sports HD 1,2,3: التردد: 11013. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500. معدّل تصحيح الخطأ: 3/2.

BeIN Sports HD 4,5,6: التردد: 11054. الاستقطاب: افقي. معدل الترميز: 27500. معدّل تصحيح الخطأ: 3/2

BeIN Sports HD 7: التردد: 12604 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معدل تصحيح الخطأ: 3/2



تردد قناة الكأس الرياضية القطرية الناقلة لكأس العالم 2022

وتعد قناة الكأس القطرية هي قناة تابعة لدولة قطر، وهي إحدى القنوات الرسمية المفتوحة الناقلة لكأس العالم، تقوم بنقل أخبار الرياضة وتقوم رسميًا بنقل كأس العالم، لذا تاليًا سأوافيك بتردد قناة الكأس الرياضية القطرية لمشاهدة كأس العالم ومتابعة الأستديوهات التحليلية والأخبار الحصرية لكأس العالم وكرة القدم!

القناة: الكاس الرياضية القطرية التردد: 11919 الإستقطاب: أفقي H. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الأخطاء: 3/4



تفاصيل باقات الإشتراك المدفوع في قنوات BeIN:

بعد 22 مباراة من متابعة كأس العالم على القنوات الرسمية المفتوحة الناقلة لكأس العالم..قد تود الإشتراك في باقات BeIN المدفوعة لتحصل على خدمة مشاهدة المباراة كما يحلو لك من منزلك! وتاليًا سنتعرف على أسعار الباقات للإشتراك المدفوع في شبكة قنوات BeIN

باقة قمة:

وستحظى بتلك الباقة على العديد من المييزات وتنقسم كالتالي:

مميزات الباقة:

96 قناة رياضية وترفيهية متنوعة/ 20$ رصيد في متجر BeIN ON DEMAND وقنوات Box Office/ مع متابعة كأس العالم على قنوات BeIN Sport MAX/ وجودة 4K! كم يبلغ سعرها؟

سعر الباقة:

430 جنية مصري.

باقة تميز

وبتلك الباقة ستحظي على مميزاتٍ أقل ولكنك لا زلت ستحصل على الأساسيات، وهو كالتالي:

مميزات الباقة:

85 قناة رياضية وترفيهية/ خدمة تطبيق BeIN Connect لمشاهدة قنوات BeIN/ مع 16$ دولار رصيد في متجر BeIN ON DEMAND و قنوات Box Office.

سعر الباقة:

230 جنية مصري.

باقة إنطلاقة

وهي الباقة التي تأتي في المرتبة الثالثة من باقات BeIN وتفاصيلها كالتالي:

مميزات الباقة:

73 قناة رياضية وترفيهية/ خدمة تطبيق BeIN Connect لمشاهدة قنوات BeIN/ مع 12$ رصيد في متجر BeIN ON DEMAND و قنوات Box Office.

سعر الباقة:

165 جنية مصري.

باقة سوا

وهي الباقة الرابعة والأخيرة في باقات BeIN وتفاصيلها كالتالي:

مميزات الباقة:

61 قناة رياضية وترفيهية/ 8$ رصيد في متجر BeIN ON DEMAND و قنوات Box Office.

سعر الباقة:

110 جنية مصري

وبعد أن تعرفت على تفاصيل القنوات الرسمية المفتوحة لنقل كأس العالم..يمكنك الآن الإستمتاع بمشاهدة كأس العالم كيفما شئت على القنوات المفتوحة الرسمية الوحيدة الناقلة لكاس العالم 2022!