افضل تطبيقات لقراءة QR Code من الصور علي هاتفك

تطبيقات قراءة رمز QR Code من الصور علي هاتفك اصبحت امر هام جدا،حيث برغم وجود تطبيقات كثيرة لقراءة الQR Code الخارجي ،الا ان قراءة ال QR Code ل صورة علي جهازك امر مطلوب جدا مثل موقع ما يعطيك رمز QR code وغيره من الافكار… لذلك دعونا نتعرف علي افضل تطبيقات لقراءة رمز QR Code من الصور المحفوظة علي هاتف الايفون او الاندرويد الخاصة بك .

جدول المحتويات

تطبيق QR Code Reader : Barcode Scan

يمتاز تطبيق QR Code Reader : Barcode Scan ب بساطة واجهة المستخدم والتي عند فتح التطبيق يظهر اولا اذا ما كنت تريد تصوير QR Code ….لقراءة QR Code من صورة علي هاتفك باستخدام تطبيق QR Code Reader : Barcode Scan قم بالضغط علي علامة ال 4 شرط اسفل يمين التطبيق ، ثم اختر علامة الصورة لكي تختار من ملفات الجهاز…

سيظهر لك ملفات جهازك ، قم باختيار ال QR Code المراد قراءته ثم سيقوم التطبيق بتوضيح المحتوي وسوف يقوم بتوجيهك اليه تلقائيا.

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السعر: Free

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تطبيق Google Lens

من المعروف مدي احترافية تطبيقات جوجل والتي هي الاكثر استخداما وامان وهامة جدا علي هاتفك ،ومن التطبيقات التي من ضمن حديثنا هي تطبيق Google Lens والذي تستطيع به قراءة QR code بسهولة من عليه وذلك من خلال ان تقوم بفتح تطبيق Google Lens , ثم اختر الصورة التي تحتوي علي QR Code,

بمجرد الضغط علي الصورة سوف يتعرف التطبيق تلقائيا علي ال QR Code ويقوم باظهار محتواه ويعطيك الخطوات التي تريدها من فتح محتواه وغيره حول ال QR Code.

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السعر: Free

تطبيق QR Reader

يحظي تطبيق QR Reader بشعبية قوية بين التطبيقات علي متجر آبل App Store والذي يتميز بقدرته علي قراءة رموز QR Code الموجودة في الصور علي جهاز الايفون الخاص بك بكل سهولة ، ف كل ما عليك هو فتح التطبيق ثم اختر الصورة التي تحتوي علي رمز ال QR Code وبالتالي سوف يحدد لك التطبيق المحتوي الموجود داخل ال QR Code.

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السعر: Free+

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تطبيق Qrafter

من التطبيقات المميزة جدا ايضا في قراءة ال QR Code علي هواتف الايفون هو تطبيق Qrafter ، والذي يقوم بقراءة الصور التي تحتوي على رمز QR Code بكل سهولة ، وذلك ببساطة من خلال تفعيل خاصية “Scan from Photo Albums” ثم اضغط عليها وسوف تنقلك ل الصور علي جهازك ، ومنها اختر الصورة التي تحتوي علي رمز QR Code وبالتالي سوف يتم قراءته بسهولة.

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السعر: Free+

كانت هذه اهم التطبيقات التي تقوم بقراءة رمز ال QR Code ومعرفة محتواها وتوجيهك اليه من الصور المحفوظة علي هواتفك الاندرويد او الايفون بسهولة تامة .