علوم وتكنولوجيا

افضل تطبيقات لقراءة QR Code من الصور علي هاتفك

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George Safwat 0 تبليغ

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تطبيقات قراءة رمز QR Code من الصور علي هاتفك اصبحت امر هام جدا،حيث برغم وجود تطبيقات كثيرة لقراءة الQR Code الخارجي ،الا ان قراءة ال QR Code ل صورة علي جهازك امر مطلوب جدا مثل موقع ما يعطيك رمز QR code وغيره من الافكار… لذلك دعونا نتعرف علي افضل تطبيقات لقراءة رمز QR Code من الصور المحفوظة علي هاتف الايفون او الاندرويد الخاصة بك .

افضل تطبيقات لقراءة QR Code من الصور علي هاتفك 1

جدول المحتويات

تطبيق QR Code Reader : Barcode Scan

افضل تطبيقات لقراءة QR Code من الصور علي هاتفك 2

يمتاز تطبيق QR Code Reader : Barcode Scan ب بساطة واجهة المستخدم والتي عند فتح التطبيق يظهر اولا اذا ما كنت تريد تصوير QR Code ….لقراءة QR Code من صورة علي هاتفك باستخدام تطبيق QR Code Reader : Barcode Scan قم بالضغط علي علامة ال 4 شرط اسفل يمين التطبيق ، ثم اختر علامة الصورة لكي تختار من ملفات الجهاز…

افضل تطبيقات لقراءة QR Code من الصور علي هاتفك 3

سيظهر لك ملفات جهازك ، قم باختيار ال QR Code المراد قراءته ثم سيقوم التطبيق بتوضيح المحتوي وسوف يقوم بتوجيهك اليه تلقائيا.

افضل تطبيقات لقراءة QR Code من الصور علي هاتفك 4

لتحميل التطبيق

QR Code Reader - Barcode Scan

QR Code Reader - Barcode Scan

السعر: Free

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تطبيق Google Lens

افضل تطبيقات لقراءة QR Code من الصور علي هاتفك 5

من المعروف مدي احترافية تطبيقات جوجل والتي هي الاكثر استخداما وامان وهامة جدا علي هاتفك ،ومن التطبيقات التي من ضمن حديثنا هي تطبيق Google Lens والذي تستطيع به قراءة QR code بسهولة من عليه وذلك من خلال ان تقوم بفتح تطبيق Google Lens , ثم اختر الصورة التي تحتوي علي QR Code,

افضل تطبيقات لقراءة QR Code من الصور علي هاتفك 6
  • بمجرد الضغط علي الصورة سوف يتعرف التطبيق تلقائيا علي ال QR Code ويقوم باظهار محتواه ويعطيك الخطوات التي تريدها من فتح محتواه وغيره حول ال QR Code.

افضل تطبيقات لقراءة QR Code من الصور علي هاتفك 7

لتحميل التطبيق

Google Lens

Google Lens

السعر: Free

تطبيق QR Reader

افضل تطبيقات لقراءة QR Code من الصور علي هاتفك 8

يحظي تطبيق QR Reader بشعبية قوية بين التطبيقات علي متجر آبل App Store والذي يتميز بقدرته علي قراءة رموز QR Code الموجودة في الصور علي جهاز الايفون الخاص بك بكل سهولة ، ف كل ما عليك هو فتح التطبيق ثم اختر الصورة التي تحتوي علي رمز ال QR Code وبالتالي سوف يحدد لك التطبيق المحتوي الموجود داخل ال QR Code.

افضل تطبيقات لقراءة QR Code من الصور علي هاتفك 9

لتحميل التطبيق

‎QR Reader for iPhone

‎QR Reader for iPhone

السعر: Free+

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تطبيق Qrafter

افضل تطبيقات لقراءة QR Code من الصور علي هاتفك 10

من التطبيقات المميزة جدا ايضا في قراءة ال QR Code علي هواتف الايفون هو تطبيق Qrafter ، والذي يقوم بقراءة الصور التي تحتوي على رمز QR Code بكل سهولة ، وذلك ببساطة من خلال تفعيل خاصية “Scan from Photo Albums” ثم اضغط عليها وسوف تنقلك ل الصور علي جهازك ، ومنها اختر الصورة التي تحتوي علي رمز QR Code  وبالتالي سوف يتم قراءته بسهولة.

افضل تطبيقات لقراءة QR Code من الصور علي هاتفك 11

لتحميل التطبيق

‎Qrafter: QR Code Reader

‎Qrafter: QR Code Reader

السعر: Free+

كانت هذه اهم التطبيقات التي تقوم بقراءة رمز ال QR Code ومعرفة محتواها وتوجيهك اليه من الصور المحفوظة علي هواتفك الاندرويد او الايفون بسهولة تامة .

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المصدر الأصلي : عرفني

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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