شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آلاف العمال من ميتا يوقعون مذكرة اعتراض قبل يوم واحد من الإعلان عن تسريح جماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد الآلاف من موظفي ميتا على الشبكة المهنية المجهولة Blind في اليوم السابق لإعلان مارك زوكربيرج عن تخفيضات كبيرة في الوظائف، وفقًا لمؤسسها المشارك.

في اليوم السابق لإعلان مؤسس فيس بوك عن تسريح 11000 وظيفة، قام ما يقرب من 3000 موظف من ميتا بالتسجيل في المنصة، حسبما قال كيوم كيم لـ Insider.

ولدى Blind أكثر من 64000 موظف في ميتا اشتركوا في منصتها، والتي تقول إنها تمثل أكثر من ثلاثة أرباع القوة العاملة، قام أكثر من 7000 من موظفي ميتا بالتسجيل في الأسبوعين الماضيين.

وقال كيم: "اعتقدت أن هذا أمر مذهل للغاية، لقد شهدنا بالتأكيد استخدامًا أكبر بكثير في الأيام الأخيرة".

وأخبر كيم Insider في مقابلة أن المناقشة "تنتقل بشكل طبيعي" إلى القنوات العامة على موقعها عندما تحدث عمليات تسريح العمال حيث يبحث الناس عن فرص جديدة ويقيسون ما هو معروض في سوق العمل.

وقال: "حتى لو لم يتم تسريحك من العمل، فإن الكثير من الناس مهتمون أكثر بالعثور على وظائف جديدة الآن لأنك تدرك أن التكنولوجيا لم تعد آمنة، الثقة في الشركات في أدنى مستوياتها على الإطلاق في الوقت الحالي".

قال: "عندما تذهب إلى LinkedIn، كان الناس يقولون تقريبًا إنهم سعداء لأنهم تم تسريحهم من العمل، لكن هذا مجرد جنون، بالنسبة لكل منشور من هذه المنشورات، أعتقد أن هناك مئات الأشخاص الآخرين على الأقل الذين يعانون ويتوترون ".

وفي رأيه، يسمح تنسيق Blind المجهول للموظفين بالتحدث بحرية دون خوف من العقاب.

وقال كيم: "أنا شخصياً أشعر بالسوء تجاه الأشخاص الذين تم تسريحهم، أنا فقط لا أستطيع أن أتخيل النضالات التي يمرون بها الآن".

وتأسست Blind في كوريا الجنوبية في عام 2013 وأصبحت متاحة في الولايات المتحدة بعد ذلك بعامين، لديها أكثر من سبعة ملايين مستخدم تم التحقق منهم في أكثر من 300000 شركة، وفقًا لملف تعريف App Store الخاص بها.