شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زي النهارده.. بدء بناء محطة الفضاء الدولية فى 20 نوفمبر 1998 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زي النهارده منذ 24 عاما، أطلقت أول قطعة من محطة الفضاء الدولية في المدار، في 20 نوفمبر 1998.

يُطلق على الوحدة النمطية التي يبلغ وزنها 42000 رطل اسم Zarya، وهي بحجم حافلة سياحية تقريبًا، حيث أطلق Zarya على متن صاروخ بروتون روسي، بعد أسبوعين، ونقلت مهمة المكوك STS-88 وحدة الوحدة إلى الفضاء.

وقام رواد الفضاء STS-88 بتوصيل الوحدتين في المدار، وتم بناء Zarya من قبل الروس، ولكن تم دفع ثمنها من قبل الولايات المتحدة.

وتعاقدت ناسا مع شركة روسية لبنائها بنصف السعر الذي كانت ستفرضه شركة لوكهيد مارتن الأمريكية.

في هذه الأيام، تستخدم Zarya بشكل أساسي للتخزين وخزانات الوقود الخارجية، وتحتوي الوحدة أيضًا على موانئ لرسو السفن الروسية التقدمية ومركبة سويوز الفضائية التي تحمل أطقمًا من وإلى المحطة الفضائية.

تبلغ مساحة محطة الفضاء الدولية حجم ملعب كرة القدم وتستضيف عادة ما يصل إلى ستة من أفراد الطاقم، لكن في ذلك الوقت، كان ضغطًا شديدًا للغاية.