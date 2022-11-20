شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرئيس التنفيذى لـFTX: نعمل على إعادة هيكلة الشركة ونطلب من الدائنين "التحلى بالصبر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX، إن منصة العملات المشفرة المفلسة تتطلع إلى بيع أو إعادة هيكلة إمبراطوريتها العالمية حسبما نقلت CNBC.

وقال جون راي، الرئيس التنفيذي لـ FTX، "استنادًا إلى مراجعتنا على مدار الأسبوع الماضي، أسعدنا أن نعلم أن العديد من الشركات التابعة الخاضعة للتنظيم أو المرخصة لـ FTX، داخل الولايات المتحدة وخارجها، لديها ميزانيات مستقرة وإدارة مسؤولة وأعمال قيّمة".

وأضاف راي، الذي حل محل Sam Bankman-Fried مؤسس FTX عندما تقدمت الشركة بطلب الحماية بموجب الفصل 11 من الإفلاس في 11 نوفمبر، أنه من "الأولوية" في الأسابيع المقبلة "استكشاف المبيعات أو إعادة الرسملة أو المعاملات الاستراتيجية الأخرى فيما يتعلق بهذه الشركات التابعة، وغيرها".

وجاء بيان راي مع موجة من الإيداعات صباح يوم السبت في محكمة الإفلاس في ديلاوير، في هذه الإيداعات، طلبت FTX الإذن بالدفع للبائعين الخارجيين، وتوحيد الحسابات المصرفية، وإنشاء حسابات جديدة.

وأشارت FTX إلى أنها لم تحدد جدولًا زمنيًا محددًا لاستكمال هذه العملية وقالت إنها "لا تنوي الكشف عن المزيد من التطورات ما لم وحتى تقرر أن الإفصاح الإضافي مناسب أو ضروري".

وتسعى FTX والسلطات في جزر الباهاما إلى الحصول على الاختصاص القضائي بشأن عملية الإفلاس في محكمتين أمريكيتين مختلفتين. في الأسبوع الماضي، قام المنظمون في جزر البهاما بنقل أصول رقمية بقيمة مئات الملايين من الدولارات إلى ملكهم الخاص، واعترفت سلطات الباهاما بذلك في بيان صحفي بعد أن اتهمهم محامو FTX بالقيام بذلك في ملف محكمة الطوارئ.

وخص راي بالثناء على بعض الشركات التابعة التي حافظت على استقرارها، وأحد الأمثلة على ذلك هو LedgerX، وهي منصة لتداول السلع تخضع لتنظيم من السلطات المختصة.

وكانت LedgerX واحدة من عدد قليل من الشركات التابعة لـ FTX والتي ليست جزءًا من إجراءات الإفلاس ولا تزال تعمل حتى اليوم، وتتيح المنصة، التي استحوذت عليها FTX في عام 2021، للمتداولين عمليات الشراء والمقايضات والعقود الآجلة على البيتكوين والإيثريوم.

وطلب الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX من الموظفين والبائعين والعملاء والمنظمين وأصحاب المصلحة الحكوميين "التحلي بالصبر" معهم.

وقالت FTX في ملفها أنه يمكن أن يكون هناك أكثر من مليون دائن في قضايا الفصل 11.

وحددت FTX ومحاسبوها 216 حسابًا مصرفيًا عبر 36 بنكًا بأرصدة إيجابية على مستوى العالم، وبلغ إجمالي الأرصدة النقدية في جميع الكيانات حوالي 564 مليون دولار، منها 265.6 مليون دولار في عهدة LedgerX.