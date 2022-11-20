شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مع استمرار أزمة الرقائق الإلكترونية.. TSMC تبنى مصنعاً تكلفته 12مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في ظل معاناة العالم من أزمة نقص الرقائق الإلكترونية (أشباه الموصلات)، فإن العديد من الشركات الكبرى المصنعة للرقائق تعهدت باستثمار 100مليار دولار على مدار ثلاث سنوات لزيادة الإنتاج حسبما نقلت CNBC.
ومن بين أكبر الشركات المصنعة في العالم Taiwan Semiconductor Manufacturing Company المعروفة اختصاراً بـTSMC والتي تصل قيمتها السوقية إلى 550 مليار دولار، وبالتالي فهي من أكبر 20 شركات في العالم من حيث القيمة السوقية.
وحصلت CNBC على جولة داخل مصنع جديدة تبنيه TSMC بتكلفة تصل إلى 12 مليار دولار في فينيكس بولاية أريزونا الأميركية، ومن هذا المصنع، سوف تبدأ الشركة التايوانية إنتاج رقائق الـ5 نانومتر بداية من عام 2024، وتقول الشركة إنها ستنتج نحو 20 ألف رقاقة من هذا النوع شهرياً.
وسوف تستخدم تلك الرقاقات في أجهزة مثل CPU، وGPU، وIPU وغيرها فضلا عن الجوالات الذكية.
وتقوم TSMC بصناعة المكونات الرئيسية لكل شيء من الجوالات إلى المقاتلات الحربية إف-35 وكذلك لمعدات البعثات الفضائية لصالح وكالة NASA.
علاوةً على ذلك، توفر الشركة مكونات ورقاقات إلكترونية لمنتجات شركة Apple من أجل استغلالها في صناعة جوالات آيفون وحواسب ماك.
ويأتي ذلك في الوقت الذي فقدت فيه الولايات المتحدة التنافسية في سوق أشباه الموصلات لصالح آسيا والتي تتربع حالياً على عرش إنتاج الرقائق الإلكترونية عالمياً بنسبة بلغت 79% في عام 2020، في حين بلغت حصة الولايات المتحدة من الإنتاج بالسوق العالمي 12% في عام 2021 مقارنة بنسبة 37% عام 1990.
أما TSMC، فقد استحوذت بمفردها على نحو 24% من الإنتاج العالمي لأشباه الموصلات في عام 2020 مقارنة بنسبة 21% في عام 2019.
كانت TSMC قد أدرجت أسهمها للاكتتاب في بورصة تايوان عام 1994، ثم في بورصة نيويورك عام 1997.
وفي الوقت الحالي، تعمل TSMC على إنتاج رقاقة الـ5 نانومتر في الولايات المتحدة من خلال بناء مصنع على مساحة 2.3 مليون قدم مربع.
وتستهدف الشركة إرسال 250 موظف أميركي إلى تايوان خلال فترة تمتد من 12 إلى 18 شهراً من أجل التدريب.
وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد اقترحت توفير دعم بمقدر 52 مليار دولار لشركات إنتاج الرقائق الإلكترونية مثل TSMC لإنتاج أشباه الموصلات على الأراضي الأميركية.