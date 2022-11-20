شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه استطلاعات رأى واتس آب؟ .. وكيف يمكنك إنشاؤها فى الدردشة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق تطبيق المراسلة الفورية واتس آب المملوك لمعلومات Meta ميزة استطلاعات الرأي لكل من مستخدمي أندرويد و iPhone، حيث سمحت ميزة الاستطلاعات في السابق للمستخدمين بإنشاء استطلاعات للرأي في مجموعات، ولكن التحديث الأخير يوسع هذه الوظيفة إلى الدردشات الشخصية ويسمح للمستخدمين بإنشاء استطلاعات للرأي للدردشة الفردية، وفيما يلى كيفية عمل أحدث ميزة لتطبيق واتس آب على أجهزة أندرويد و iOS:

ما هي ميزة استطلاعات واتس آب:

يمكن لمستخدمي واتس آب الذين تلقوا الاستطلاع في محادثة شخصية أو مجموعة النقر ببساطة على الخيار الذي يختارونه للإدلاء بأصواتهم، ويمكن ملاحظة أن واجهة استطلاعات الرأي في الدردشة الفردية وفي المجموعة هي نفسها، ويمكن للمستخدمين إضافة ما يصل إلى 12 خيارًا لاستطلاع واحد لواحد.

وبالإضافة إلى ذلك، سيقوم واتس آب تلقائيًا بتحديث الاستطلاع بعد الإدلاء بكل تصويت، وسيتم تشفير جميع الرسائل في كل من الدردشات الجماعية والخاصة بين الطرفين.



كيفية إنشاء استطلاعات الرأي على واتس آب: كيفية إنشاء استطلاعات الرأي على واتس آب: على أندرويد - افتح تطبيق واتس آب Messenger على هاتفك الذكي.

- انتقل إلى المجموعة أو الدردشة التي تريد إنشاء تصويت فيها.

- اضغط على زر إرفاق المتاح في مربع الكتابة.

- حدد خيار الاستطلاع.

- أدخل السؤال والخيارات المطلوبة.

- اضغط على زر الإرسال.

-يمكن لأعضاء المجموعة مشاهدة عملية الإدلاء بأصواتهم من خلال النقر على زر "عرض الأصوات".



استطلاعات واتس آب على iPhone استطلاعات واتس آب على iPhone -افتح تطبيق واتس آب Messenger على جهاز iOS.

- انتقل إلى الدردشة أو المحادثة الجماعية التي تريد إنشاء تصويت فيها.

- اضغط على أيقونة + المتوفرة على الجانب الأيمن من مربع الكتابة.

- اختر خيار الاستطلاع.

- املأ الأسئلة والخيارات المطلوبة.

- اضغط على زر الإرسال.