شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: FTX أقالت ثلاثة من كبار المسئولين التنفيذيين بمن فيهم الشريك المؤسس جارى وانج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة الماضية نقلاً عن متحدثة باسم FTX، أن بورصة العملات المشفرة FTX، التي تقدمت مؤخرًا بطلب لحماية محكمة الإفلاس الأمريكية، أقالت ثلاثة من كبار مسئوليها التنفيذيين، بما في ذلك المؤسس المشارك جاري وانج.

وقالت الصحيفة إن المديرين التنفيذيين الآخرين المفصولين هما مدير الهندسة نيشاد سينغ وكارولين إليسون، اللذان كانا يديران الذراع التجارية لشركة FTX Alameda Research.

وتقدمت بورصة العملات المشفرة بطلب للحماية من الإفلاس الأسبوع الماضي واستقال المتداول السابق في وول ستريت سام بانكمان-فريد من منصبه كرئيس تنفيذي بعد أن ابتعدت البورصة المنافسة بينانس عن عملية استحواذ مقترحة.

وتتضمن إجراءات الإفلاس الأمريكية عدة شركات تابعة لمجموعة FTX تضم أكثر من 100000، وربما أكثر من مليون دائن.

وفقًا لمقابلات مع العديد من الأشخاص المقربين من Bankman-Fried واتصالات الشركة التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا، كانت الشركة تخاطر سراً بأموال العملاء لدعم شركة تجارية مملوكة لـ Bankman-Fried، مما أدى إلى انهيار الشركة.

وخضعت الشركة لبعض الإشراف التنظيمي من خلال عشرات التراخيص التي حصلت عليها من خلال عمليات الاستحواذ العديدة، ولكن ذلك لم يحمي عملائها ومستثمريها، الذين يواجهون الآن خسائر بمليارات الدولارات.