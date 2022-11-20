شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة أوريون الفضائية بطريقها لبدء التحليق فوق القمر فى 21 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجاوز مركبة طاقم أوريون التوقعات في طريقها إلى القمر، حيث قدمت وكالة ناسا تحديثًا عن Artemis 1 بعد الإطلاق الناجح للمهمة الأربعاء الماضي، وقال مدير تكامل المركبات جيم جيفري خلال مؤتمر صحفي عقدته ناسا: "لقد كان أداء أوريون رائعًا"، "جميع الأنظمة تتجاوز التوقعات من وجهة نظر الأداء."

ويسعى Artemis 1 إلى تأكيد قدرة مركبة الطاقم على نقل رواد الفضاء بأمان إلى القمر الصناعي الطبيعي للأرض.

وتمثل الرحلة أول رحلة لأوريون خارج مدار كوكبنا، كانت المركبة الفضائية قد أكملت رحلة تجريبية ثنائية المدار حول الأرض فى 2014 حسبما نقلت Digitartlends.

وستمهد الرحلة الناجحة الطريق لمهمة مأهولة إلى القمر وفي النهاية أول هبوط مأهول على سطح القمر لناسا منذ أبولو 17 في عام 1972.

وتتوقع الوكالة وصول Artemis 1 إلى القمر في 21 نوفمبر.

وفي هذه المرحلة ستقوم المركبة الفضائية بأداء أول حرق من أربعة محركات رئيسية خططت لها ناسا للمهمة.

وفي بعض الأحيان سيطير أوريون أكثر بقليل من 81 ميلاً (130 كيلومترًا) فوق سطح القمر.

وقال مدير الرحلة جيف راديجان "سنمر فوق بعض مواقع هبوط أبولو".

وبعد مرور أربعة أيام تخطط ناسا لإجراء عملية حرق ثانية لوضع Orion في مدار بعيد حول القمر قبل أن تضع المركبة الفضائية أخيرًا على مسار العودة نحو الأرض.

إذا سارت الأمور وفقًا للخطة ستهبط أوريون في المحيط الهادئ في 11 ديسمبر.

نجاحات أوريون المبكرة تطور مرحب به بعد المشاكل التي واجهتها ناسا مع صاروخها للرفع الثقيل لنظام الإطلاق الفضائي.