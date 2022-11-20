شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذير للملايين من مستخدمى فيسبوك وتويتر.. تجاهل ذلك قد يكلفك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تحذير الملايين من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من الارتفاع الخطير في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، حيث تكشف الأرقام التي كيف يتم استهداف آلاف البريطانيين من قبل المحتالين عبر الإنترنت وفقا لما نقلته ذا صن.

هذا يعني أن مستخدمي التطبيقات الشائعة مثل Facebook و Twitterو TikTokبحاجة إلى توخي الحذر بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بمنشورات التشفير.

تم تقديم ما يزيد قليلاً عن 7200 تقرير عن عمليات الاحتيال الخاصة بالعملات المشفرة إلى هيئة الرقابة المالية البريطانية، هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة، في السنة التي سبقت 30 يونيو 2022.

إنه يمثل زيادة مذهلة بنسبة 45% عن العام السابق، في الأرقام التي حصلت عليها كابيتال بلوك.

نقل موقع ذا صن عن تيم مانجنال الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال بلوك قوله: "تأتي العديد من عمليات الاحتيال هذه عبر منصات وسائط اجتماعية كبيرة مثل فيسبوك و تويتر دون رادع".

"مثل الكثير من الحكومات والهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم ، تحتاج هذه المنصات إلى القيام بعمل أفضل في فحص ما هو شرعي وغير شرعي ، وفي النهاية ما هو مسموح وما لا يُسمح به للمستهلكين

كشفت ذا صن في وقت سابق عن كيفية استخدام موافقات المشاهير المزيفة للترويج لعمليات الاحتيال على العملات المشفرة عبر الإنترنت.

تستهدف هذه الإعلانات الضحايا الأبرياء الذين قد لا يكونون على دراية بمخاطر عمليات الاحتيال على العملات المشفرة.

لكن كابيتال بلوك تحذر من أنه حتى الشركات الكبيرة والمستثمرين ذوي الخبرة يقعون في شرك عمليات الاحتيال.

تتضمن العديد من عمليات الاحتيال حث المستخدمين على الاشتراك في تطبيقات أو محافظ مزيفة ، أو الاستثمار في عملات رقمية مزيفة ، أو من خلال التصيد الاحتيالي التقليدي - حيث يتم خداعك لتسليم المعلومات إلى محتال عبر الإنترنت.

تكشف الأرقام التي تم الحصول عليها باستخدام طلب حرية المعلومات عن ارتفاع صادم في التقارير المقدمة إلى FCA

2018/2019 - 1،840 تقريرًا

2019/2020 - 1،838 تقريرًا

2020/2021 - 5،040 تقريرًا

2021،2022 - 7287 تقريرًا

تستضيف مواقع التواصل الاجتماعي وحتى البحث على Google بانتظام (وعن غير قصد) عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة وفقا لتقرير ذا صن.

في وقت سابق من هذا العام استخدم محتالو العملات الرقمية وفاة الملكة إليزابيث الثانية لمشاركة "عملات meme" المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق ربح سريع.

ويدعو الخبراء الحكومة الآن إلى بذل المزيد من الجهد لمنع وقوع البريطانيين ضحايا.

وحذر مانجنال من أن "عمليات الاحتيال على العملات المشفرة تستمر في الارتفاع بلا هوادة ، وهناك شيء يجب القيام به لمنع تعرض الأشخاص الضعفاء للأذى".

"لقد قامت حكومة المملكة المتحدة بلعب دور كبير في أن تصبح" مركزًا لتكنولوجيا الأصول المشفرة ".

"إذا كانت جادة في جذب الاستثمار في الفضاء ، فعليها أن تكون جادة في حماية الناس."

يعمل عمالقة التكنولوجيا بشكل متزايد على اتخاذ إجراءات صارمة ضد عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.

لدى فيسبوك قواعد إعلانية صارمة تجبر شركات التشفير على تقديم دليل على أن تقنيتها آمنة.

يوضح فيسبوك أن "تقنية Cryptocurrency و blockchain هي صناعة سريعة التطور وديناميكية معرضة بشدة لعمليات الاحتيال المالية والإعلانات المضللة".

"لتقليل المخاطر التي يتعرض لها المستهلكون ، نطلب من المعلنين الذين يسعون إلى الترويج لمنصات تداول العملات المشفرة أو البرامج أو الخدمات والمنتجات التي تستخدم تقنية blockchain لتقديم دليل على أن أنشطتهم مرخصة بشكل مناسب."

في العام الماضي أصدرت جوجل تحذيرًا بشأن عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة على يوتيوب.

قالت جوجل : "نحن نعمل باستمرار على تحسين طرق الكشف لدينا والاستثمار في أدوات وميزات جديدة تحدد وتوقف تلقائيًا التهديدات مثل هذه".

"تعمل ميزة التصفح الآمن على اكتشاف المزيد من الصفحات المقصودة والتنزيلات الخاصة بالبرامج الضارة وحظرها.

"عمل YouTube على تقوية سير عمل نقل القنوات، واكتشف واستعاد تلقائيًا أكثر من 99٪ من القنوات التي تم الاستيلاء عليها."

كيف تبقى آمنًا على الإنترنت

يوصي قسم مكافحة الاحتيال في شرطة مدينة لندن بالحذر الشديد من الإعلانات عبر الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي التي تعد بعوائد عالية على استثمارات العملات المشفرة.

وقالت شركة Action Fraud: "لا تتسرع في الاستثمار".

"لن يضغط عليك أي شخص شرعي أو شركة شرعية للقيام باستثمار ، أو الالتزام بشيء ما على الفور. خذ وقتك في البحث."

قدمت هذه النصائح الخمس:

اطلب المشورة من الأصدقاء الموثوق بهم أو أفراد الأسرة أو خدمات المشورة المهنية المستقلة قبل اتخاذ قرار مالي مهم. حتى فرص الاستثمار الحقيقية يمكن أن تكون عالية المخاطر.

استخدم مستشارًا ماليًا معتمدًا من قبل هيئة السلوك المالي. قد يبدو الدفع مقابل الحصول على المشورة المهنية بمثابة نفقات غير ضرورية ، ولكنها ستساعد في منع تعرضك للخداع.

استخدم فقط رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني في سجل FCA ، وليس تفاصيل الاتصال التي تقدمها لك الشركة وابحث عن الاختلافات الدقيقة.

فقط لأن الشركة لديها موقع ويب لامع والتعليقات المتوهجة من مستثمرين "أصحاب ثروات عالية" لا يعني أنها حقيقية - سيبذل المحتالون جهودًا كبيرة لإقناعك بأنهم ليسوا محتالين.

إذا كان هناك شيء يبدو جيدًا لدرجة يصعب تصديقه، فمن المحتمل أن يكون كذلك.