شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية تنظيم جهات الاتصال فى قوائم على أيفون وiPad والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت أبل تحديث iOS 16 على أجهزتها في سبتمبر، والذي يقدم عددًا كبيرًا من الميزات الجديدة، حيث تضمن التحديث ميزات مثل التخصيص والأدوات لشاشة القفل ونسخ النص من مقاطع الفيديو وغير ذلك الكثير.

ومع ذلك، فقد أحدث أيضًا عددًا من التغييرات الأخرى الأكثر دقة إلى حد ما في نظام تشغيل الهاتف المحمول من أبل، أحدها هو القدرة على إنشاء قوائم جهات اتصال في تطبيق جهات الاتصال.

وقبل iOS 16 ، كان على مستخدمي أجهزة أبل استخدام جهاز Mac أو موقع iCloud لإنشاء قوائم جهات اتصال، ولكن مع iOS 16، يمكن القيام بذلك مباشرة على أيفون وiPad، ويمكن أن تكون طريقة رائعة لتجميع جهات الاتصال في فئات مثل الأصدقاء والعائلة وزملاء العمل والعملاء وما إلى ذلك.



وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لمستخدمي أيفون و iPad إرسال بريد إلكتروني إلى كل شخص موجود في قائمة معينة ، ما لا يجعل العثور على جهات الاتصال أسهل فحسب، بل يسهل أيضًا التواصل معها، وفيما يلي كيفية إنشاء ميزة قائمة جهات الاتصال واستخدامها على أيفون و iPad:

- افتح تطبيق جهات الاتصال على جهاز أيفون أو iPad.

-اضغط على خيار القوائم المتاح في الزاوية العلوية اليسرى من واجهة جهات الاتصال.

-سيكون خيار القوائم متاحًا في زر الشريط الجانبي إذا كنت تستخدم جهاز iPad.

- اضغط على زر إضافة قائمة المتاح في الزاوية العلوية اليمنى.

-ثم اختر حسابًا (iCloud هو الحساب الافتراضي).

-أدخل اسم القائمة.

-اضغط على خيار إضافة جهات اتصال.

-اضغط على زر تم بعد تحديد جهات الاتصال التي تريد إضافتها.

يمكن لمستخدمي أيفون وiPad إرسال رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية إلى كل شخص في قائمة جهات الاتصال بمجرد إنشائها، ويمكنهم النقر على أيقونة البريد في الزاوية العلوية اليمنى من القائمة لإرسال بريد إلكتروني إليهم، وبالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمستخدمين النقر فوق خيار القوائم ، والضغط لفترة طويلة على القائمة المطلوبة ، واختيار خيار الرسائل الكل من القائمة المنبثقة لإرسال رسالة جماعية إلى الجميع.