شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إرسال استطلاعات الرأي في محادثات مجموعة واتساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح لك واتساب إرسال نوع جديد من النص وهى "استطلاعات الرأي" حيث يمكن للمستخدم مشاركة هذه الاستطلاعات لاختبار زملائه أو الأشخاص المستهدفين او الراغبين في المشاركة بها.

تتيح الخدمة لك إجراء استطلاعات رأي متعددة الخيارات بسرعة لأصدقائك في الدردشات للإجابة عليها.

إنها متوفرة في كل من المحادثات الفردية أو الجماعية وتعمل بنفس الطريقة تمامًا.

يمكنك اقتراح وجبات على العشاء أو أفكار للعطلات أو طلب تعليقات على ملابس جديدة أو تقييم أحدث حلقة من برنامج تلفزيوني.

كيفية إنشاء استطلاع على واتساب وفقا لموقع ذا صن.

أولاً، ستحتاج إلى التأكد من تحديث واتساب الخاص بك.

هذا يعني الغوص في متجر تطبيقات آبل على iOS لأجهزة آيفون أو متجر جوجل بلاى على أندرويد.

بمجرد التحديث تحقق من تطبيق واتساب الخاص بك.

افتح محادثة ثم ابحث عن أيقونة + في أسفل الشاشة.

هذا هو نفس الزر الذي تستخدمه عادةً لإضافة مستند أو مشاركة موقعك.

اضغط عليه وابحث عن الاستطلاع في الأسفل.

إذا لم يكن موجودًا فقد تضطر إلى الانتظار بضعة أيام حتى يكتمل بدء التشغيل.

بمجرد رؤية الاستطلاع انقر فوقه ثم يتم نقلك إلى طريقة عرض جديدة تمامًا.

الحقل الأول هو السؤال يمكنك إضافة ما تريد.

يمكن أن تكون كلمة أو عبارة أو حتى رمز تعبيري متبوع بعلامة استفهام.

ثم ابدأ في ملء خيارات الاستطلاع - بحد أقصى 12.

سيحذرك واتساب في حالة تكرار أي من إجاباتك لإجابة سابقة.

يمكنك أيضًا ضبط ترتيب الإجابات باستخدام أيقونة الهامبرجر (ثلاثة خطوط مكدسة) على الجانب الأيمن. لذلك لا تقلق بشأن الحصول عليها بالترتيب الصحيح في المقام الأول.

بمجرد الانتهاء اضغط على إرسال.

إذا قمت بالخروج من تصويت قيد التقدم، فيمكنك اختيار إما الاستمرار في التعديل أو تجاهله.

للأسف لا يمكنك حفظه لوقت لاحق إما أن تستعمله أو ستخسره.

ضع في اعتبارك أن مستلمي الاستطلاع يمكنهم تحديد إجابات متعددة إذا كانوا يريدون ذلك.

لكن لا يمكنك اختيار نفس الإجابة أكثر من مرة - لذلك لن يتمكن المستجيبون من التلاعب بالأرقام إلا إذا كانوا أيضًا في المجموعة بحساب آخر.