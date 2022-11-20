شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي.. كيفية تخصيص ميزة "Always-on Display" على iPhone 14 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تطرح أبل قريبًا تحديث iOS 16.2 لمستخدمي أيفون، وحاليًا في الإصدار التجريبي، يتيح iOS 16.2 لمستخدمي iPhone 14 تخصيص بعض عناصر "Always-on Display".

ويقدم كل من iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max اللذين تم إطلاقهما مؤخرًا بعض الميزات غير الموجودة في الطرز غير الاحترافية للهواتف الذكية، إحدى هذه الميزات هي وجودها دائمًا على الشاشة، وفي الوقت الحالي، لا يُسمح لمستخدمي iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max بتخصيص الشاشة التي تعمل دائمًا.

ولكن مع ملاحظات المستخدمين، قررت شركة التكنولوجيا العملاقة طرح القدرة على تخصيص شاشة Always-on على طرازات Pro الجديدة من iPhone 14.

لذلك مع نظام التشغيل iOS 16.2 سيتمكن مستخدمو iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max من تخصيص شاشة العرض دائمًا حسب رغبتهم، الميزة متاحة حاليًا لمستخدمي الإصدار التجريبي، لذلك إذا كنت مستخدمًا تجريبيًا أيضًا، فيمكنك أيضًا تخصيص شاشة Always-on.





اتبع الخطوات المذكورة أدناه لتخصيص شاشة العرض دائمًا1. افتح تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone الخاص بك

2. الآن اضغط على خيار العرض والسطوع

3. بعد ذلك، اضغط على Always On Display

4. بمجرد الانتهاء قم بإيقاف تشغيل المفتاح الموجود بجوار إظهار الخلفية

5. قم بتبديل المفتاح الموجود بجوار إظهار الإخطارات

بمجرد الانتهاء من ذلك سيعرض جهاز ايفون الخاص بك فقط الوقت وأي عنصر واجهة مستخدم آخر محدد على شاشة Always-on. ستظل الخلفية والإشعارات مخفية لحماية خصوصيتك.