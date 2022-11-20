شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتعاون مع Major League Soccer لإطلاق خدمة بث مباشر في 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Apple وMajor League Soccer (MLS) عن خطط لإطلاق خدمة البث المباشر في 1 فبراير 2023، حيث قالت شركة آبل في منشور على مدونة إن خدمة البث "MLS Season Pass" ستشمل "مباريات MLS العادية للموسم العادي، وتصفيات كاملة، وكأس الدوري، وكل ذلك بدون انقطاع البث".

وستجعل الخدمة MLS أكثر سهولة في الوصول إلى جمهور عالمي بطريقة أكثر انسيابية، وبدءًا من 1 فبراير ، يمكن للمستخدمين الاشتراك في الخدمة على تطبيق Apple TV مقابل 14.99 دولارًا شهريًا أو 99 دولارًا في الموسم.

حيث يمكن لمشتركي Apple TV + الاشتراك مقابل 12.99 دولارًا شهريًا أو 79 دولارًا لكل موسم، ويمكن الوصول إلى جميع الألعاب عبر تطبيق Apple TV على أجهزة Apple ، وأجهزة التلفزيون الذكية ، وأجهزة البث ، وأجهزة فك التشفير ، وأجهزة الألعاب ، وكذلك عبر الإنترنت.

وقال عملاق التكنولوجيا: "إن إطلاق MLS Season Pass يمثل الانطلاقة الرسمية للشراكة لمدة 10 سنوات بين MLS و Apple"، وبالإضافة إلى ذلك ، كشفت St. Louis City SC ، الامتياز التوسعي لعام 2023 ، أيضًا عن أول نظرة على رقعة غلاف Apple TV بالإضافة إلى قمصانها للموسم الافتتاحي للنادي.

وقال إيدي كيو ، نائب رئيس الخدمات الأول في Apple: "إننا نعد الأيام المنتهية في فبراير 2023 ، حيث يمكن للمعجبين في كل مكان الاستمتاع بـ MLS Season Pass على مليارات الأجهزة ، وكل ذلك بدون انقطاع التيار الكهربائي".